Sergio Basáñez habla de las burlas que recibió por vender caldo de huesos: "Me echaron mucha grilla"

En abril trascendió que Sergio Basáñez vendía caldo de huesos en algunos mercados de la Ciudad de México y otros estados del país azteca. En su momento desmintió que este emprendimiento se debía a que estaba en banca rota y aclaró que era una faceta alterna a la actuación.

Casi dos meses después, el actor asegura que gracias a las burlas y memes que la venta de su producto provocó, su negocio ha crecido.

" Me echaron mucha grilla… pero eso me ayudó", confesó en entrevista con el programa 'Ventaneando' la tarde de este 29 de mayo.

Basáñez fue criticado porque en la década de 2000 fue uno de los galanes de telenovela más cotizados de México y ahora vendía caldo de huesos.

"Dijeron que estaba en bancarrota y que tenía mi puestito, me dio mucha risa, es que yo iba a los bazares (…) Después de todo este chismarajo que se hizo, pues ya lo colocamos en un supermercado, en otro supermercado, en una farmacia y ahí va la cosa jalando", informó.

"Nos está yendo afortunadamente bien, apenas es un bebé, estamos empujándolo para que crezca, pero ahí vamos", dijo en la entrevista.

¿Cómo surgió la idea de vender caldos de hueso?

El actor de La Desalmada, telenovela que puedes ver en ViX, compartió en 'Ventaneando' que fue gracias a una amiga que probó el caldo de huesos y conoció los beneficios que éste traía a la salud.

"Nos dijo prueben esto que es muy saludable, se lo empezamos a comprar porque ella tiene una tienda naturista y entonces otro amigo, Alejandro Barrios, dice 'Oye, pues esto está muy bueno por qué no lo hacemos en grande y le vendemos salud a las personas y de ahí salió la idea'".