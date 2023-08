¿Scarlet Gruber es hija de Omar Fierro? Conoce al papá de la actriz (actuó con Adela Noriega)

“A Astrid la conocí en Miami, cuando me voy a vivir a Colombia, pues empieza a visitarme y le dije ‘ya vente, venta con las niñas, con tus hijas’. Desde entonces las niñas estuvieron conmigo, una tenía 3 y la otra 5 años, por eso a la fecha me llevo con ellas, una me dice ‘papá’”, detalló Fierro a Aurora Valle en 2019.