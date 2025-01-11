Santa Fe Klan

Expareja de Santa Fe Klan teme por la seguridad de su hijo: acompañantes del rapero portarían armas

Maya Nazor desmintió que no deja que Santa Fe Klan conviva con su hijo y aseveró que cuando lo visita va acompañado de personas armadas.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Santa Fe Klan es un padre ausente? La controversia por la manutención de su hijo con Maya Nazor

Santa Fe Klan y su expareja, Maya Nazor, se encuentran en medio de una disputa pública por la custodia de su hijo Luka.

El rapero mexicano ha acusado a la 'influencer' de restringirle las visitas para ver al niño de 2 años, a pesar de cumplir con sus responsabilidades económicas, depositando mensualmente una suma de 250 mil pesos (12,000 dólares) para los gastos del menor, según mostró con una imagen de la transferencia bancaria que presuntamente le hizo a Maya.

"Esto es lo que tengo que darle a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados".

Ángel Jair Quesada Jasso, nombre real del cantante, señaló que su ex solo le "presta" a Luka 1 o 2 horas y desea dormir con él.

"Ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste, pero sólo me lo deja ver una hora o dos. Por respeto a ella nunca he hablado nada, pero ya me cansé de que se aproveche de mí y de que solo quiera quitarme mi dinero para disfrutarlo ella".

Agregó que nunca ha dejado de mandar la pensión acordada y ha sido amedrentado por los abogados de Maya.

Santa Fe Klan sedefiende de las acusaciones de Maya Nazor.
Santa Fe Klan sedefiende de las acusaciones de Maya Nazor.
Imagen Santa Fe Klan/Instagram

Ex de Santa Fe Klan teme por la seguridad de su hijo

Maya Nazor, por su parte, ha expresado su preocupación por la seguridad de su hijo, alegando que el rapero se presenta en su domicilio acompañado de guardias de seguridad armados, incluso, señaló que no todos tienen permiso para portarlas.

"Así viene siempre con mil hombres armados a ver a su hijo, que ni siquiera tienen permiso de portación de armas, solo uno o dos. Lo hace para meterme miedo y exponer al niño", contó en sus historias de Instagram.

"La última vez que se llevó a Luka por 3 horas porque él así lo decidió. Ojo: ahí él ve a Luka el tiempo que él quiere", explicó.

También, contó que en una ocasión la mantuvo vigilada mientras él estaba con el niño.

"Dejó una camioneta afuera de los departamentos donde vivimos mi bebé y yo vigilándome".

Maya también desmintió que Santa Fe Klan busque al niño, pues dijo que ha pasado hasta "un mes" sin que él pregunte por él. Además, aseveró que el rapero tenía conocimiento de que se irían de viaje.

La tensión entre la expareja se ha intensificado con el reciente lanzamiento de la canción 'Mi Niño', en la que el rapero expresa sus sentimientos sobre la paternidad y los desafíos que enfrenta.

Maya Nazor acusa a Santa Fe Klan de exponer a su hijo.
Maya Nazor acusa a Santa Fe Klan de exponer a su hijo.
Imagen Maya Nazor/Instagram
