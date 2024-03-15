Karla Souza

Nace hija de Karla Souza y comparte la primera foto de la bebé

La actriz anunció la llegada de su hija Giulia tras 33 horas de trabajo de parto. Karla Souza compartió las primeras imágenes de la bebé.

Univision picture
Por:Univision

La actriz Karla Souza informó que su tercera hija, Giulia, ya nació. "Después de un maratón de 33 horas de trabajo de parto, que se detuvo y comenzó más veces que una producción de cine durante Covid, les anunciamos la llegada de nuestra preciosa hija, Giulia!", escribió en Instagram la mañana de este viernes 15 de marzo.

Nació Giulia, la hija de Karla Souza.
Nació Giulia, la hija de Karla Souza.
Imagen Karla Souza/Instagram

El largo y complicado parto de Karla

PUBLICIDAD

Más sobre Karla Souza

Hermana del fallecido ex Menudo Adrián Olivares rompe en llanto al hablar de su muerte
0:46

Hermana del fallecido ex Menudo Adrián Olivares rompe en llanto al hablar de su muerte

Univision Famosos
Karla Souza es el pilar de su familia mientras su esposo es amo de casa
3:05

Karla Souza es el pilar de su familia mientras su esposo es amo de casa

Univision Famosos
Ex Menudo Adrián Olivares habría muerto a causa de rara enfermedad incurable
2 mins

Ex Menudo Adrián Olivares habría muerto a causa de rara enfermedad incurable

Univision Famosos
Karla Souza publica sentido mensaje tras muerte de su hermano Adrián Olivares, ex Menudo
1 mins

Karla Souza publica sentido mensaje tras muerte de su hermano Adrián Olivares, ex Menudo

Univision Famosos
Adrián Olivares recordó antes de su repentina muerte su ingreso a Menudo: fue “casualidad”
1:03

Adrián Olivares recordó antes de su repentina muerte su ingreso a Menudo: fue “casualidad”

Univision Famosos
De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe
0:48

De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe

Univision Famosos
Karla Souza presume su tercer embarazo en topless: revela por qué “ocultó” los dos anteriores
2 mins

Karla Souza presume su tercer embarazo en topless: revela por qué “ocultó” los dos anteriores

Univision Famosos
Karla Souza está embarazada: presume su pancita por primera vez en plena alfombra roja
1 mins

Karla Souza está embarazada: presume su pancita por primera vez en plena alfombra roja

Univision Famosos
Culpan a Karla Souza por truene entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne y así reacciona
3 mins

Culpan a Karla Souza por truene entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne y así reacciona

Univision Famosos
“Fue muy doloroso”: Karla Souza dio detalles de su retiro mediático después de su denuncia por abuso sexua
1:27

“Fue muy doloroso”: Karla Souza dio detalles de su retiro mediático después de su denuncia por abuso sexua

Univision Famosos

La actriz dio detalles del largo trabajo de parto que se realizó "sin epidural y sin doctora".

" 33 horas sin epidural y sin doctora, mi hija llegó al caos de la vida tal y como ella lo quiso", contó en su publicación.

Karla Souza agradeció a la doctora Shamsah, que la "ha guiado a través de tres embarazos" y también a su doula (mujer que acompaña a la futura madre como asistente emocional y físico en el parto y posparto).

Además, la protagonista de Nosotros Los Nobles dejó un cariñoso mensaje de agradecimiento para su esposo: "Por último, mi roca, mi esposo, Marshall, que estuvo a mi lado durante esas interminables 33 horas, brindando un apoyo inquebrantable y sosteniendo mi pierna - esta vez, con aún más entusiasmo. Bebecito mira lo que Dios nos ha dado! ‘Maravillosas son tus obras’".

"Estamos más que bendecidos y rebosantes de amor. ¡Bienvenida al mundo, Giulia!", añadió.

La pequeña Giulia tiene dos hermanitos: Gianna, de 1 año, y Luka, de 3. Karla Souza comparte su vida entre Los Ángeles y México, y junto a su esposo, el banquero Marshall Trenkmann, forman una familia feliz.

Relacionados:
Karla SouzaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD