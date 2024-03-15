Nace hija de Karla Souza y comparte la primera foto de la bebé

La actriz Karla Souza informó que su tercera hija, Giulia, ya nació. "Después de un maratón de 33 horas de trabajo de parto, que se detuvo y comenzó más veces que una producción de cine durante Covid, les anunciamos la llegada de nuestra preciosa hija, Giulia!", escribió en Instagram la mañana de este viernes 15 de marzo.

Nació Giulia, la hija de Karla Souza. Imagen Karla Souza/Instagram

El largo y complicado parto de Karla

PUBLICIDAD

La actriz dio detalles del largo trabajo de parto que se realizó "sin epidural y sin doctora".

" 33 horas sin epidural y sin doctora, mi hija llegó al caos de la vida tal y como ella lo quiso", contó en su publicación.

Karla Souza agradeció a la doctora Shamsah, que la "ha guiado a través de tres embarazos" y también a su doula (mujer que acompaña a la futura madre como asistente emocional y físico en el parto y posparto).

Además, la protagonista de Nosotros Los Nobles dejó un cariñoso mensaje de agradecimiento para su esposo: "Por último, mi roca, mi esposo, Marshall, que estuvo a mi lado durante esas interminables 33 horas, brindando un apoyo inquebrantable y sosteniendo mi pierna - esta vez, con aún más entusiasmo. Bebecito mira lo que Dios nos ha dado! ‘Maravillosas son tus obras’".

"Estamos más que bendecidos y rebosantes de amor. ¡Bienvenida al mundo, Giulia!", añadió.