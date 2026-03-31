Caifanes Famoso exintegrante de Caifanes desea solicitar la eutanasia: "Quiero tener la posibilidad de decidir" El reconocido músico mexicano considera que la eutanasia no solo debería estar condicionada a problemas de salud, también para aquellos que ya "no tengan ganas de vivir".



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Sabo Romo, exintegrante del famoso grupo mexicano de rock Caifanes, reveló que no quiere dejarle problemas a su familia y por eso desea pedir la eutanasia cuando crea que es su momento de partir. Su decisión no tendría que ver con una enfermedad.

El músico, de 62 años, no tiene pareja ni hijos y, aunque sabe que habrá gente que lo procure en su vejez, prefiere evitarles situaciones negativas.

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"No quiero ni a mis sobrinos ni a nadie cambiándome el pañal (…) Yo nada más espero que, para cuando llegue la vejez, llegue de la mano de la eutanasia y nos quitamos de tantos ped… todos. Quiero tener la posibilidad de decidir. No es de si estás sano o no, simplemente que ya no tengas ganas (de vivir) y ya está", dijo en entrevista con TVNotas.

Sabo considera que la eutanasia no debería estar condicionada.

" Eso no está condicionado a la salud, ni a que tengas un buen trabajo, ni una gira mundial o que ganes millones. Si simplemente ya no tienes ganas, pues ya está. Quiero decidir qué hacer conmigo mismo”, explicó a la revista.

También reveló que ya tiene su testamento hecho, en donde estipula la repartición de bienes, por lo que espera que sus familiares no tengan problemas.

¿La eutanasia en México es legal?

A pesar de su deseo, hasta el momento la eutanasia no es legal en México, pero existe la Ley de Voluntad Anticipada, la cual respeta "la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona", explica el artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México.

Samo Romo desea solicitar la eutanasia. Imagen Mezcalent

¿Cómo está la salud de Sabo Romo?

En 2020, el músico reclamó a un automovilista por no respetar el paso peatonal, pero el hombre lo agredió brutalmente, provocándole la pérdida de visión del ojo izquierdo.

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"Afortunadamente, el derecho lo tengo bien protegido y ando por la vida. Aprendí a vivir así".