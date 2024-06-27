Vida de Rubén Cerda estuvo en riesgo: el actor fue hospitalizado de emergencia

Rubén Cerda fue hospitalizado de emergencia tras presentar estrangulación intestinal. El actor, conocido por su participación en Cero en Conducta, reportó su complicación de salud como “una situación grave”, ya que su vida estuvo en riesgo.

El intérprete de ‘Gordonio’ se encontraba en un centro comercial de la Ciudad de México cuando comenzó a sentirse mal, al punto de que terminó “tirado en el piso”.

“Estaba haciendo unas compras en un centro comercial y de repente me empecé a sentir muy mal, de plano acabé tirado en el piso en el centro comercial con mucha gente a mi alrededor. Llamaron a médicos, pudieron conseguir una silla de ruedas y de ahí (me llevaron) corriendo al hospital”, contó a De Primera Mano este 27 de junio.

Rubén Cerda explicó, aún desde la cama del hospital, que una complicación con el bypass gástrico que se realizó hace 19 años, puso en riesgo su vida, ya que se le formó una hernia intestinal a causa de un estrangulamiento en el intestino.

“Lo que me sucedió es una situación que es como común en las personas que estamos operados de bypass gástrico. La cirugía de bypass gástrico se llama ‘Derivación Gastroyeyunal en Y de Roux’, o sea, hacen una ‘Y’ en el estómago, una línea del intestino viene del estómago y la otra la jalan del intestino y la pegan al estomaguito que acaban de formar y abajo lo juntan para que los jugos gástricos se viertan del estómago al intestino… yo hago la digestión en el intestino y, actualmente lo que hacen es cerrar ese espacio, esa ‘Y’ que queda, es una orqueta, o sea, ahorca… entonces el intestino se pasó por aquí (en medio de la ‘Y’) 80 centímetros y se estranguló, eso fue lo que me pasó, se llama ‘Hernia Intestinal’”, narró.

“Me trajeron al hospital y en cuestión de una hora me metieron de urgencia al quirófano. Afortunadamente, por esta misma prontitud, no hubo un estrangulamiento completo. Sí me dijo el doctor que, la parte del intestino que se pasó por ese hueco que se llama ‘Espacio de Petersen’, estaba como moradito, pero la sacaron, lo dejaron reposar un ratito en lo que me quitaban algunas adherencias que se me formaron a raíz de la cirugía que tuve hace 19 años de bypass gástrico y el intestino volvió a tomar su color, así que no hubo necesidad de cortar ese pedazo del intestino”, agregó.

El actor de 63 años indicó que esta situación comprometió su vida, ya que de no haber actuado con rapidez, si situación hubiera sido otra.

“Sí, (esto pudo costarme la vida). Es una situación demasiado grave. Es una situación que si hubiese habido un estrangulamiento completo del intestino, está comprometida la vida en ese sentido. Afortunadamente me sucedió en la Ciudad de México (…) Yo creo que Dios es grande y Tere (su fallecida esposa) que nos está viendo desde el cielo nos abrió camino”, dijo, resaltado que cuando comenzó a sentirse mal se encontraba con su familia.

“Afortunadamente llegamos con muy buen tiempo. La prontitud de los médicos que me operaron fue de inmediata. Gracias a ellos estoy bien”, continuó.

Así se encuentra Rubén Cerda tras complicaciones de salud

Rubén Cerda reveló que, a pesar de que la operación fue mínimamente invasiva, se encuentra con molestias debido a que sus órganos todavía se están acomodando. A pesar de ello, se encuentra bien de salud.

“Traigo molestia. Fue por laparoscopia, entonces, traigo la molestia de las seis pequeñas incisiones que te hacen por laparoscopia (…) y siento que se están reacomodando los intestinos que, de alguna manera, pues te los mueven todos. Pero me siento muy bien, de buen ánimo. Ya se me está haciendo costumbre (estar en el hospital) porque el 18 de marzo me operaron de una hernia inguinal y de la vesícula”, recordó.

Por último, el actor de ‘Sin miedo a la verdad’ (que puedes ver en ViX) reveló que esta misma complicación de salud ya la había presentado su hija, quien hace 19 años también se realizó un bypass gástrico.