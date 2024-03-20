Rubén Cerda es hospitalizado de emergencia: lo que se sabe de su salud

Video Rubén Cerda se enamoró de la mejor amiga de su esposa: le dio otra oportunidad al amor tras enviudar

El reconocido actor mexicano Rubén Cerda, conocido por su personaje de 'Gordonio' en la serie 'Cero en Conducta', fue hospitalizado de emergencia tras presentar complicaciones de salud. Sin embargo, se recupera favorablemente después de una exitosa cirugía.

El actor de 63 años utilizó su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores sobre su estado de salud, aclarando que la operación se realizó por laparoscopía, una técnica mínimamente invasiva que reduce el tiempo de recuperación.

“Fue una cirugía de hernia inguinal y de vesícula, estoy muy bien, fue por laparoscopía”, aseveró este 19 de marzo.

Rubén Cerda envía mensaje desde el hospital. Imagen Rubén Cerda / Instagram

Lo que se sabe de su salud

Ante las especulaciones que puedieran generarse en cuanto a su estado de salud, Rubén Cerda especificó a través de un video que se encontraba "muy bien" y recuperándose.

"Me encuentro muy bien y en franca recuperación. Les mando un beso a todos, gracias por sus muestras de cariño. Gracias por sus palabras alentadoras", comentó.

El actor también aprovechó la oportunidad para expresar su profundo agradecimiento a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) por la pronta atención y el apoyo brindado durante este proceso. En particular, mencionó al Dr. Samuel Kleinfinger, Dr. David Lazy y Cristin Venegas por su profesionalismo y dedicación.

“Quiero mandarles un saludo muy cariñoso y un agradecimiento muy especial”, sentenció sin dar más detalles sobre su salud.

¿Qué es una hernia inguinal, padecimiento de Rubén Cerda?

De acuerdo con Mayo Clinic, las hernias inguinales son abultamientos que se pueden generar en cualquiera de los conductos en el área inferior de la pared abdominal, los canales inguinales. Estos abultamientos pueden estar formados por grasa o por una parte del intestino delgado que empuja hacia afuera.