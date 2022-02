El divertido regalo que Rosalía le dio a Rauw Alejandro: fue un San Valentín muy original

A finales de septiembre del 2021, Rauw Alejandro y Rosalía hicieron oficial su relación con una publicación en redes sociales.

No obstante, las pistas y rumores de que estaban juntos se habían dado meses antes y la confirmación de su noviazgo solo los catapultó como una de las parejas de famosos más queridas de los espectáculos.

El detalle que tuvo la intérprete de ‘La noche de anoche’ con motivo del Día de San Valentín y la respuesta de su pareja derritieron aún más a sus fans.

Rosalía le dio un regalo muy único (y gracioso) a Rauw Alejandro por el 14 de febrero

A través de sus historias de Instagram, la voz de ‘Todo de ti’ presumió el obsequio que recibió con motivo del Día del Amor y la Amistad: un par de calzoncillos con el rostro de su novia impreso a un lado.

La fotografía que Rosalía eligió para su presente fue muy ingeniosa: sin maquillaje ni un peinado espectacular, con una ligera sonrisa y el nombre de ‘Rauw’ en uno de sus cachetes.

Una cuenta de Instagram de fans de la española compartió fotografías de dos regalos más: una playera y sudadera con distintas ‘selfies’ de la cantante de ‘El Mal Querer’. Sobre la foto de la sudadera dibujó unos bigotes y tachó uno de sus dientes para darle un toque más cómico a la situación. A un lado, escribió “tu novia”.

Rauw Alejandro le dedicó un mensaje amoroso a Rosalía en el Día de San Valentín

Aprovechando la ocasión, el puertorriqueño se deshizo en palabras de cariño hacia quien llamó “el amor de mi vida”.

En sus historias de Instagram escribió:

“No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa (...) la persona más extraordinaria que he conocido, la mejor compañera que la vida me ha podido regalar. Con ella quiero aprender y seguir creciendo hasta que sea un viejito con 105 años”.



Así, los cantantes reafirmaron su relación frente a sus fans. ¿Qué te pareció el regalo de Rosalía a Rauw Alejandro?