Modelo vinculada con Rauw Alejandro denuncia "comentarios denigrantes": le preguntan por "sus servicios"

"Recientemente me vi involucrada en un show mediático generado por un chisme completamente falso, que resultó en acusaciones sin fundamentos hacia mí. A pesar de las circunstancias, no es mi estilo responder a tales chismes o acusaciones. Siempre me mantengo al margen y continúo con mi vida, trabajo y responsabilidades. Esta ha sido mi forma de demostrar la verdad".