Alejandro Nones sería pretendiente de Geraldine Bazán, pero la mamá de ella aclaró los detalles

Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, no duda en expresar su punto de vista con lo que respecta a la vida privada de la actriz y, ahora, habló sobre la supuesta relación que mantiene con Alejandro Nones.

Ambos artistas se encuentran grabando la segunda parte de la telenovela ‘Corona de Lágrimas’ y en las últimas semanas han generado una ola de rumores por una posible relación entre los dos.

Si bien cada uno se ha limitado a no hablar del tema, la progenitora de la actriz sí se atrevió a sumar lo que ha visto sobre el caso.





Los rumores de que Geraldine Bazán y Alejandro Nones son pareja

Desde hace algunas semanas, medios de comunicación han reportado que los compañeros de ‘Corona de Lágrimas’ dieron el paso para iniciar un romance fuera de cámaras.

Esto cobró mayor relevancia luego de que, a finales de marzo, Grettell Valdez compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece acompañada del par en un concierto de Coldplay en México.

Al siguiente mes, la revista TVNotas publicó una serie de imágenes de los dos besándose.

No obstante, ambos han preferido no hablar del tema en público.

Alejandro Nones prefirió no hablar sobre Geraldine Bazán

Ya han sido dos las ocasiones en las que el galán de telenovelas se ha rehusado a conversar sobre su supuesto noviazgo con su compañera de escenas.

La primera fue a mediados de abril, cuando expresó que prefiere centrarse en su trabajo como actor en vez de su vida person

De igual manera, en el marco de los Premios Platino, el actor se molestó con los miembros de la prensa que insistían en cuestionarlo sobre su vida amorosa.

“Ahora el 18 de mayo estreno la tercera temporada de ‘¿Quién mató a Sara?’, eso no me lo preguntaste, que es más importante, o estoy grabando ‘Corona de lágrimas’, que también es más importante. Para mí, pararme aquí, es hablar de mi trabajo”, expresó.

La mamá de Geraldine Bazán habló de la supuesta relación de su hija con Alejandro Nones

El pasado 2 de mayo, Rosalba Ortiz fue cuestionada por el programa ‘Ventaneando’ por lo que sería el nuevo romance de su hija.

Al respecto, calificó a Nones como un “pretendiente” de Bazán y explicó:

“A mí mi hija no me ha dicho nada (...) Para mí es su pretendiente, cualquier persona va a ser su pretendiente hasta que no haya una relación formal”.



Sobre el estado actual de Geraldine, la también actriz señaló que se encuentra atendiendo a sus hijas y que “ella ya tiene suficiente conciencia y es muy inteligente, ya sabe cómo onganía su vida y cómo llena sus espacios”.