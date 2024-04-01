Romeo Santos reaparece y estalla ante rumores de hospitalización por presunto infarto

Video Ana Bárbara finge un infarto para darle una lección a su hijo

La salud de Romeo Santos se puso en entredicho el pasado fin de semana cuando varios medios de comunicación reportaron una supuesta hospitalización de emergencia del cantante a causa de un presunto infarto.

¿Romeo Santos sufrió un infarto?

De acuerdo con diferentes medios como El Universal, los rumores apuntaban a que el llamado 'Rey de la bachata' supuestamente habría sufrido un infarto mientras se ejercitaba en su casa el pasado 30 de marzo.

Aunque nadie de su equipo de trabajo había salido a confirmar o desmentir la información y ante la preocupación de sus fans, la periodista Mandy Fridmann aseguró en redes sociales que se trataba de una noticia falsa.

"Nos comunicamos con su equipo de trabajo, quienes nos confirmaron que está en perfecto estado de salud y listo para más música", publicó en Instagram el mismo 30 de marzo.

Romeo Santos desmiente hospitalización

Fue hasta el 31 de marzo que Romero Santos reapareció en sus redes sociales oficiales, donde estalló ante los rumores sobre su estado de salud.

A través de un contundente mensaje, el cantante, de 42 años, reprocho la difusión de la noticia falsa sobre su estado de salud.

“Usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño. Si continúa pensando tanto en como destruirme, puede ser que a usted le dé un paro cardíaco. Dios lo reprenda”, escribió.

Romeo Santos desmiente hospitalización de emergencia por presunto infarto. Imagen Romeo Santos/Twitter



En el breve comunicado, el intérprete de ‘Propuesta indecente’ atribuyó el rumor a un supuesto boicot contra su inminente gira junto a la agrupación con la que ganó reconocimiento mundial, Aventura.