Romeo Santos

Romeo Santos reaparece y estalla ante rumores de hospitalización por presunto infarto

El llamado 'Rey de la bachata' empleó sus redes sociales para desmentir una hospitalización de emergencia tras un presunto infarto y lanzó una advertencia.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Ana Bárbara finge un infarto para darle una lección a su hijo

La salud de Romeo Santos se puso en entredicho el pasado fin de semana cuando varios medios de comunicación reportaron una supuesta hospitalización de emergencia del cantante a causa de un presunto infarto.

¿Romeo Santos sufrió un infarto?

PUBLICIDAD

De acuerdo con diferentes medios como El Universal, los rumores apuntaban a que el llamado 'Rey de la bachata' supuestamente habría sufrido un infarto mientras se ejercitaba en su casa el pasado 30 de marzo.

Más sobre Romeo Santos

¿Por qué mordió ahí a Yailin? Integrante de Aventura rompe el silencio tras fuertes críticas
1:07

¿Por qué mordió ahí a Yailin? Integrante de Aventura rompe el silencio tras fuertes críticas

Univision Famosos
Modelo revela que su esposo le pidió el divorcio tras ella besarse con Romeo Santos: “Me dejé llevar”
2 mins

Modelo revela que su esposo le pidió el divorcio tras ella besarse con Romeo Santos: “Me dejé llevar”

Univision Famosos
Yailin sufre fuerte mordida por músico de Aventura en pleno concierto y así reacciona: ¿se sobrepasó?
1:01

Yailin sufre fuerte mordida por músico de Aventura en pleno concierto y así reacciona: ¿se sobrepasó?

Univision Famosos
La voz de Romeo Santos esconde un secreto, durante años recibió críticas
3:05

La voz de Romeo Santos esconde un secreto, durante años recibió críticas

Univision Famosos
El concierto de Romeo Santos que empezó 8 horas tarde habría sido organizado desde una cárcel
1:54

El concierto de Romeo Santos que empezó 8 horas tarde habría sido organizado desde una cárcel

Univision Famosos
Arrestan a exintegrante de Aventura por presuntamente agredir a su novia
1 mins

Arrestan a exintegrante de Aventura por presuntamente agredir a su novia

Univision Famosos
“Es mi cuerpo”: Karol G para en seco a quien le dice que sus fotos no le favorecen por su “barriguita”
1:52

“Es mi cuerpo”: Karol G para en seco a quien le dice que sus fotos no le favorecen por su “barriguita”

Univision Famosos
¿Qué fue de los integrantes de Aventura tras su separación? Romeo no fue el único exitoso
3 mins

¿Qué fue de los integrantes de Aventura tras su separación? Romeo no fue el único exitoso

Univision Famosos
The Weeknd canta "igualito" a Romeo Santos en español, según sus fans
3 mins

The Weeknd canta "igualito" a Romeo Santos en español, según sus fans

Univision Famosos
Romeo Santos plasma su nombre en la lista de los Guinness World Records y hace historia en la música
12 fotos

Romeo Santos plasma su nombre en la lista de los Guinness World Records y hace historia en la música

Univision Famosos

Aunque nadie de su equipo de trabajo había salido a confirmar o desmentir la información y ante la preocupación de sus fans, la periodista Mandy Fridmann aseguró en redes sociales que se trataba de una noticia falsa.

"Nos comunicamos con su equipo de trabajo, quienes nos confirmaron que está en perfecto estado de salud y listo para más música", publicó en Instagram el mismo 30 de marzo.

Romeo Santos desmiente hospitalización

Fue hasta el 31 de marzo que Romero Santos reapareció en sus redes sociales oficiales, donde estalló ante los rumores sobre su estado de salud.

A través de un contundente mensaje, el cantante, de 42 años, reprocho la difusión de la noticia falsa sobre su estado de salud.

“Usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño. Si continúa pensando tanto en como destruirme, puede ser que a usted le dé un paro cardíaco. Dios lo reprenda”, escribió.

Romeo Santos desmiente hospitalización de emergencia por presunto infarto.
Romeo Santos desmiente hospitalización de emergencia por presunto infarto.
Imagen Romeo Santos/Twitter


En el breve comunicado, el intérprete de ‘Propuesta indecente’ atribuyó el rumor a un supuesto boicot contra su inminente gira junto a la agrupación con la que ganó reconocimiento mundial, Aventura.

“Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta falsa noticia, pues es aún más BRUTO de lo que pensé”, anotó.

Relacionados:
Romeo SantosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX