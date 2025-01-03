Modelo revela que su esposo le pidió el divorcio tras ella besarse con Romeo Santos: “Me dejé llevar”

Video Yailin sufre fuerte mordida por músico de Aventura en pleno concierto y así reacciona: ¿se sobrepasó?

La modelo dominicana Miriam Cruz reveló que su esposo dio por terminado su matrimonio de 10 años luego de que ella se besara con Romeo Santos.

El encuentro entre la también actriz y el cantante se dio durante el concierto que él brindó junto a su agrupación, Aventura, el pasado 27 de diciembre en República Dominicana.

En un momento del ‘show’, ella fue invitada a subir al escenario, donde, tras saludar al resto de los integrantes, fundió sus labios con los del intérprete de ‘Propuesta indecente’.

El instante fue captado por el público presente y rápidamente se viralizó en redes sociales, por lo que Cruz inclusive comenzó a cobrar fama.

Modelo que besó a Romeo Santos revela que su marido le pidió el divorcio

Si bien, para Miriam Cruz compartir con Romeo Santos significó un anhelo hecho realidad, su vida amorosa resultó afectada pues su marido terminó su relación.

“No sé por dónde empezar, pero quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado, uno que durante años imaginé tanto despierta como dormida”, explicó.

“Sin embargo, tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años”, desveló.

Ella reconoció que al estar con su ídolo “no pensé en las consecuencias”: “Me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia”.

“Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión”, afirmó.

“Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja”, indicó, “de corazón, lo siento mucho, y nunca fue mi intención herirlo”.

De acuerdo con Infobae, el susodicho, cuya identidad no se reveló, habría asegurado mediante Instagram que “el beso fue el detonante más no el motivo” detrás de su decisión de separarse de Cruz.

Husband left his Wife after 10yrs together for her action Last night in AVENTURA Concert with ROMEO SANTOS pic.twitter.com/KpBe296seu — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) December 29, 2024

Miriam Cruz cuenta qué sucedió con su ahora ex

Durante su participación en el programa radiofónico ‘Alofoke El Iluminado’, Miriam Cruz relató qué fue lo que ocurrió cuando se reunió con su pareja después del espectáculo de Aventura, al que él no acudió.

Ella recordó que él la fue a recoger a su salida y, entonces, le mostró en su celular el clip del momento en el que se besó con Romeo Santos, donde, además, por accidente quedó al descubierto su trasero.

“Él lo siente así [que fue una infidelidad]”, sentenció al respecto, “esa misma noche [rompió conmigo], ya fue en la casa”.