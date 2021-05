La reina Isabel lanza su propia marca de la bebida favorita del príncipe Philip

Varias fuentes, como la revista Hola , han afirmado que la cerveza era la bebida alcohólica favorita del príncipe Philip. Según el diario británico The Independent, el duque de Edimburgo rechazó un vino que le ofreció el primer ministro italiano en el año 2000 respondiendo: "Tráeme una cerveza. No me importa de qué tipo sea. Solo tráeme una cerveza".