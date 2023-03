Rebecca Jones reaparece tras problemas de salud: no le preocupa verse más delgada (fotos)

En noviembre del 2022, Rebeca Jones se enfrentó a un fuerte problema de salud: unas bacterias se “estaban comiendo” una parte de su pulmón, lo que la llevó a sufrir una neumonía.

Por esta enfermedad, la actriz tuvo que ser internada en terapia intensiva e intubada, además de que le retiraron una parte de dicho órgano.

En el plano profesional, esta enfermedad también le pasó factura, pues quedó fuera de la telenovela ‘Cabo’ y fue sustituida por Azela Robinson.

Rebeca Jones contó cómo se siente a 4 meses de haber sido internada

El pasado 5 de marzo, la intérprete de 65 años usó su cuenta de Instagram para compartir con sus fans su asistencia a un evento especial: una “premiere privada” de su película ‘Nada que ver’.

Según contó, no pudo asisitir al estreno del filme, pero algunas de sus personas más allegadas le organizaron una proyección exclusiva con “palomitas y todo”.

En las fotos que Rebecca Jones compartió del momento se hizo más que evidente su pérdida de peso a 4 meses de haber sido hospitalizada. Adelantándose a los comentarios negativos sobre su aspecto, la actriz expresó:

“Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice (el escritor Antoine de) Saint-Exupéry: ‘lo esencial es invisible a los ojos’. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré) (...) Esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana”.



De igual manera, aprovechó la ocasión para desmentir los rumores de que su salud ha empeorado

“No pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios siempre está conmigo. No, tampoco estoy “luchando”, porque todos luchamos día con día por vivir”.



Incluso, afirmó que “ahora” ya puede ver “el resplandor de la salud perfecta, esa luz de esperanza tan añorada”.

En ese sentido, Rebecca Jones mandó un mensaje a los fans que se preocupan por ella:

“Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy, pero muy lejana a eso”.



En cambio, les pidió pensar en “cosas lindas para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico”.

Tras haber superado momentos tan difíciles, la intérprete de ' Imperio de cristal' (telenovela que puedes ver gratis en ViX) actualmente está enfocada en cuidar su salud y “disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces”.



En la sección de comentarios, celebridades y fans por igual le hicieron llegar sus mejores deseos, una pronta recuperación y le expresaron su admiración.

Entre los famosos que se hicieron presentes estuvieron Ana Brenda Contreras, Itatí Cantoral, Eugenio Siller, Tiaré Scanda, Aurora Valle, Diego Amozurritia y más.

Tal como expresó en esta publicación, Rebecca Jones se está enfocando totalmente en mejorar su salud. En ese sentido, no dijo cuándo planea regresar a los sets de grabación.



Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te parecen los comentarios de Rebecca Jones?, ¿te gustaría que diera más detalles de su recuperación?

