Conductor de Hoy destapa su última voluntad y hace conmovedora petición

A Raúl Araiza, conductor de Hoy, le afectó mucho la muerte de Nicando Díaz y conmovido, destapó que ya dictó su última voluntad a su familia.

Conductor de Hoy revela cuál es su última voluntad

Luego de que el productor perdiera la vida el pasado 18 de marzo, el conductor de Hoy valoró la vida y confesó que se dio cuenta que todo puede cambiar en un minuto y prefiere estar listo, por lo que ya compartió con sus seres querido cómo desea que sea su último adiós.

Recalcó que hizo una petición por si llega a necesitar ayuda de una máquina para vivir.

“Se ha hablado de esto, me hace reflexionar mucho porque los que éramos amigos de 'Nic', estamos casi todos por la misma edad, unos más abajo y otros más arriba. Yo les he dicho ‘a mí no me dejen conectado’, a mí al mar, igual que mi papá, pido que no me dejen encerrado”, expresó.

Raúl Araiza quiere seguir los pasos de su papá Raúl Araiza Cadena, quien murió en enero de 2013 y quien pidió que sus cenizas quedaran en el mar de Veracruz.

La última voluntad del conductor de Hoy es del conocimiento de su exesposa Fernanda Rodríguez, su hermano Armando y su mamá Norma Herrera; sin embargo, es algo que todavía no habla con sus hijas, Camila y Roberta.

“Está muy hablado, aunque claro con quien nunca se habla es con los hijos, la verdad no se puede cuestionar los planes de Dios”, sentenció en entrevista el pasado 26 de marzo en el programa Ventaneando.

El presentador afirmó que a sus 59 años no quiere sorpresas y desea tener calidad de vida hasta el día que muera, pues no quiere vivir dependiendo de una máquina.

Ellas son las hijas de Raúl Araiza, una trabaja en Hoy

Raúl Araiza estuvo casado por 24 años con Fernando Rodríguez, con quien procreó a sus dos hijas Camila y Roberta y de quien se separó en octubre de 2019, señalando que siempre serán grandes amigos y sobre todo familia.

Camila Araiza es la primogénita del conductora y a sus 27 años es idéntica a su abuela Norma Herrera, hecho que ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales.

La joven, quien también se desempeña como influencer y modelo, atrajo miradas por declararse pansexual y sostener un noviazgo con la modelo Camila Solórzano.