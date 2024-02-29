Rafael Inclán

Actor de ‘El Maleficio’ no piensa en el retiro: dice que "no tiene capital” para hacerlo

Rafael Inclán se sinceró sobre sus intenciones de seguir trabajando, así como lo ha hecho Sergio Corona y en su momento, Ignacio López Tarso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Marlene Favela vivió fenómenos paranormales en 'El Maleficio': objetos que se mueven y más

Rafael Inclán dejó claro que a sus 83 años no piensa en el retiro. El actor compartió ante varios reporteros sus intenciones de seguir trabajado, ya que algo que disfruta de su carrera como actor es que su trabajo no tiene límite de edad.

El actor que interpreta a ‘Darío’ en ‘El Maleficio’ (telenovela que puedes ver en ViX) señaló que si bien no está entre sus planes alejarse de la televisión, tampoco podría retirarse pues no cuenta con el capital suficiente para hacerlo

PUBLICIDAD

Más sobre Rafael Inclán

Rafael Inclán recuerda que fue novio de Maribel Guardia hace más de 30 años, cuando tampoco era guapo
20 fotos

Rafael Inclán recuerda que fue novio de Maribel Guardia hace más de 30 años, cuando tampoco era guapo

Univision Famosos

“No (he pensado en el retiro)”, respondió tajante el primer actor. “No sé hacer nada, no tengo capital para retirarme. No tengo más que mi trabajo y nunca he pensado en retirarme”, subrayó.

Rafael Inclán interpreta a Darío en El Maleficio.
Rafael Inclán interpreta a Darío en El Maleficio.

Una vida en los escenarios

El actor, que debutó en el llamado ‘Cine de Ficheras’ en 1969, aseguró que al igual que otros actores como Sergio Corona, está entre sus planes seguir ejerciendo su profesión hasta que la vida se lo permita.

“La mayoría de los que funcionan trabajan, (como) Ignacio López Tarso, Sergio Corona, Flaco Ibáñez, Diana Bracho… La bendita carrera de actor te permite tener 90 (años), si llegas, o más para seguir trabajando”, ahondó.

Finalmente, Rafael Inclán destacó que se encuentra bien de salud, a pesar de que por seguir trabajando no ha podido recuperarse por completo de su reciente introversión quirúrgica relacionada con su prótesis de fémur.

“La última intervención quirúrgica de la prótesis del fémur no está muy fuerte por culpa mía, por adelantarme a trabajar, pero ahí voy”, sentenció.

Relacionados:
Rafael InclánFamososTelenovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD