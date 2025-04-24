Concierto del cantante Quevedo en México deja heridos: una grada se habría roto

Video Sale a la luz nuevo video del desplome en concierto de Rubby Pérez: “¡Se cayó el techo completo!”

El concierto del cantante español Quevedo en un recinto de la Ciudad de México se vio empañado por un accidente que dejó personas lesionadas la noche del 23 de abril, luego de que una de las tablas de una grada temporal se rompiera provocando la caída de tres asistentes desde una altura aproximada de dos metros.

Las personas afectadas, dos mujeres de 24 y 18 años y un joven de 15 años, fueron atendidas de inmediato por el personal médico presente en el lugar y posteriormente trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención complementaria.

De acuerdo con reportes oficiales, las lesiones no fueron graves y los heridos fueron dados de alta poco después.

Quevedo, conocido por su éxito "Quédate", expresó su solidaridad con los afectados a través de sus redes sociales, agradeciendo que la situación no hubiera sido más grave y deseando una pronta recuperación a los heridos.

"Ya sabemos que han sido dados de alta sin lesiones graves y quería mandarles ánimos y fuerzas para que sea lo más leve posible y tengan una pronta recuperación. Me explican que no hubo colapso en la grada, se rompió una tabla de esa grada que fue lo que provocó todo, para dejar todos los datos como realmente fueron", se lee en el par de mensaje que publicó en la red social X.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se escuchan los gritos que clamaban auxilio para los afectados, mientras al fondo se aprecian los cuerpos tendidos en el suelo.

El comunicado de la promotora

OCESA fue la promotora que organizó el evento en el Palacio de los Deportes, por lo cual emitió un comunicado para informar sobre la situación que se suscitó en el concierto de Quevedo.