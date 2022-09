Libertad Palomo dejó las telenovelas para cumplir su sueño de toda la vida: ella lo contó

En aquel entonces, Libertad aún se presentaba con su género y nombre de nacimiento, Armando Palomo. Sin embargo, en el 2001, abrazó su verdadera identidad e hizo la transición hacia una mujer trans. Con ello, se convirtió en una de las primeras celebridades trans en “salir del clóset”.

Luego de su cambio, volvió a participar en la televisión con la serie ‘Los Sánchez’, sin embargo, desde entonces se le ha perdido la pista del ojo público.

Libertad Palomo contó a qué se ha dedicado después de dejar la televisión

El pasado 5 de septiembre, la actriz visitó el programa 'De Primera Mano' para hablar sobre diferentes aspectos de su vida actual. Como era de esperarse, aprovechó la plática para responder una de las grandes preguntas de la audiencia: ¿qué ha sido de ella después de ‘Los Sánchez?’.

“Algunas personas creyeron que ya me había retirado, incluso hubo quien dijo que había caído en una terrible depresión por mi cambio y todo, pero no”, comenzó por explicar la estrella de telenovelas.



Por el contrario, Libertad se dedicó a cumplir otro de sus grandes sueños de toda la vida. Así lo relató:

“Después de haber estado 2 años en foro, pues cumplí otro sueño, otro deseo, que fue viajar por todo el país a bordo de mi carro, de mi ‘Gitana’, una combi (camioneta de pasajeros) psicodélica y recorrer todos los municipios del país llevando teatro”.



La actriz recordó que este deseo nació desde su infancia, cuando se padre la llevó al circo:

“Yo dije ‘yo quiero ver qué hay atrás del escenario’, porque yo veía todo eso mágico y maravilloso. Me asomé y vi que los arbolitos eran así de madera, de escenografía, de un tripié, pero me fui más atrás y vi que tenían sus ‘campers’, esas famosas balas de plata. Cuando vi que tenían sus camas y cómo viajaban ahí, dije ‘híjole, qué padre debe ser viajar por todas partes en una caravana’”.



Sobre el tipo de espectáculos que monta desde hace 15 años, Libertad Palomo explicó que hay desde obras “maravillosas” a las que “no hace falta ni tocarles el texto” hasta otras de su autoría.

En este tiempo, además, ha tenido algunas presentaciones como cantante, aunque no ahondó en ese aspecto.



Al ser cuestionada sobre si identificarse como trans le ha cerrado algunas oportunidades laborales, Libertad Palomo respondió:

“Muchos años hice los villanos en las telenovelas, entonces no pensaban que pudiera hacer otro tipo de personajes, pero ahora piensan que solamente haciendo un personaje de transexual o de trasvesti podría tener trabajo y no es así. Yo soy antes que nada actriz, actor y una persona que puede interpretar cualquiera de los dos personajes”.

Libertad Palomo recordó que Carmelita Salinas le dio trabajo después de hacer su transición

Luego de abrazar su identidad y presentarse como mujer trans, la actriz creyó que “ya había terminado mi carrera”.

En la misma conversación, recordó que fue Carmen Salinas una de las primeras en aceptar su identidad y hasta adaptar sus propuestas de trabajo:

“Me dijo ‘pues, mira, si no me puedes hacer a Lucio El Guapo, pues hazme a La Bugambilia’ (en la famosa obra de teatro ‘Aventurera’).



Al respecto, recordó que, cuando hizo su transición de género del 2001, varios medios apuntaron a que fue el personaje de ‘Aventurera’ el que incitó este proceso:

“Muchas personas decían ‘como se empezó a poner vestidos, ya le gustó’, pero no es así. No se les vaya a ocurrir que el día de mañana cualquier actor hace un papel (de mujer) y ya lo van a ver poniéndose ‘boobies’ o haciéndose cambios, no, eso no ocurre”.