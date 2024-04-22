Exintegrante de Hoy se convierte en papá: revela las primeras fotos de su bebé Luciano

Video ¿Suegros metiches? Paola Dalay ventila a los padres de su novio José Eduardo Derbez

Luis ‘Potro’ Caballero y su pareja, Fernanda de la Mora, dieron la bienvenida a su primogénito, Luciano, durante el pasado fin de semana.

El influencer, quien obtuvo el segundo lugar en el reality show 'Las Estrellas bailan en Hoy: Campeón de Campeones' en 2022, compartió la noticia del nacimiento de su hijo a través de Instagram.

El 9 de abril de 2024 a las 4:19 a.m., Luis escribió: “ Bienvenido, mi hermoso rey, Luciano Caballero de la Mora”.

En un comunicado, el ex participante de 'Acapulco Shore' expresó su gratitud al equipo médico que asistió en el parto y describió a su pareja como una “guerrera” tras horas de trabajo de parto.

Luis 'Potro' Caballero anuncia el nacimiento de su primer hijo. Imagen Luis "Potro" Caballero Dussauge/Instagram



“Gracias, mi amor, Fer, eres una guerrera en toda la extensión de la palabra. Te aventaste 17 horas de trabajo de parto para traer al mundo al amor de nuestra vida, los amo con todo mi corazón. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus lindos mensajes”, finalizó.

Las primeras fotos de Luciano, hijo de 'Potro' Caballero

El mensaje de ‘Potro’, quien anunció el embarazo de Fer en noviembre pasado, fue acompañado por fotografías del parto y el postparto, así como las primeras imágenes del recién nacido, de quien ya mostraron su adorable carita.

En la sección de comentarios de la publicación, las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de seguidores y celebridades.

Entre los mensajes destacan los de Jaime Camil, Ferka, Violeta Isfel y sus excompañeros del programa Hoy: Paul Stanley, Lambda García, Raúl Araiza, Tanía Rincón y la productora Andrea Rodríguez.

Desde el pasado fin de semana, los orgullosos padres no han dejado de compartir imágenes presumiendo al nuevo miembro de la familia.

“Es que no puedo, ni modo spam los próximos 20 años de Luchas" y "Luciano es el muñeco más hermoso", son lagunas de las frases con las que Fernanda ha acompañado sus publicaciones.

'Potro' muestra la carita de Luciano, su bebé. Imagen Luis "Potro" Caballero Dussauge/Instagram



Además, la mamá primeriza captó un tierno momento entre Potro y su bebé que presumió junto al mensaje: "No necesito nada más. Los amores de mi vida entera".