¿Cómo fue que Martha Stewart acabó en la cárcel? Los dramas y traiciones de su vida

Martha Stewart perdió su millonaria fortuna por una amiga: la traición que la llevó a prisión

Luego del estreno de su documental en Netflix, el interés por la vida de Martha Stewart antes y después de ir a la cárcel aumentó, debido a lo que la misma autora y empresaria dijo sobre los dramas de su vida.

En solo unos años, Martha Stewart dejó de ser la reina de la cocina y la mujer perfecta: pasó un tiempo en la cárcel, lo que acabó con su inmensa fortuna en poco tiempo. ¿Pero que fue lo que ocurrió que la llevó a estar tras las rejas? Aquí tenemos la respuesta.

¿Por qué Martha Stewart estuvo en la cárcel y cuánto tiempo permaneció ahí?

Martha Stewart ganó millones de dólares como la mente maestra detrás del conglomerado Martha Stewart Living Onmimedia que incluía programas de televisión, libros y una amplia gama de productos para el hogar.

En 1999, a los 58 años de edad, Martha ya era multimillonaria por sus propios méritos, pero en 2001 fue acusada de usar información privilegiada al vender acciones de la empresa biotecnológica ImClone, por lo que fue investigada y llevada a juicio, con lo que amenazaban llevarla a la cárcel.

Interrogaron a su mejor amiga, Mariana Pasternak y la fiscalía la usó como testigo. Ella la traicionó al contar cosas que no eran verdad, según Martha.

La fiscalía no pudo demostrar que Martha había usado la información privilegiada, así que los hombres de la fiscalía que estaban contra ella cambiaron de estrategia y la acusaron de conspiración, obstrucción a la justicia y falso testimonio, por lo que en 2004 fue encontrada culpable y condenada a pasar cinco meses en la cárcel, además de cinco meses de arresto domiciliario y dos años bajo libertad condicional.

A los 63 años de edad, Martha pasó cinco meses en la prisión federal de Alderson en Virginia, entró en octubre de 2004 y salió en marzo de 2005 tras cumplir la primera parte de su condena.

Martha Stewart saliendo del juicio en 2004. Imagen Peter Kramer/Getty Images

¿Qué edad tenía Martha Stewart cuando comenzó su negocio? Así se volvió la primera mujer multimillonaria en su ramo

Martha Stewart tenía 35 años cuando comenzó su negocio que la volvió una empresaria reconocida a nivel mundial. En 1976 inició un servicio de catering en el sótano de su casa junto con una amiga de la universidad.

El catering fue tan popular que Martha empezó a escribir libros de cocina con recetas que la volvieron una experta y la llevaron a crear su propia revista, ‘Martha Stewart Living’ en 1990. Con esto inició su imperio mediático de estilo de vida, que incluía programas de televisión y productos para el hogar.

¿A cuánto llegó la fortuna de Martha Stewart y cómo la perdió?

Martha Stewart lanzó su empresa en la Bolsa de Valores en 1999 y así su fortuna llegó a los mil millones de dólares, convirtiéndola en la primera mujer en Estados Unidos en alcanzar este estatus por sus propios méritos.

Cuando fue declarada culpable y enviada a la cárcel durante cinco meses, Martha perdió su trabajo como presidenta y directora de su empresa y le prohibieron tener un cargo directivo por al menos cinco años.

Martha Stewart lanzando una nueva línea de productos en 2003. Imagen Don MacKinnon/Getty Images

Muchos contratos de las empresas de Martha se vieron afectados y el juicio afectó su reputación e imagen, con lo que la empresa presentó perdidas que afectaron su fortuna.

Aunque se reportó que perdió millones, cuando Martha salió de la cárcel logró recuperar su imperio. La clave fue que regresó a la televisión y siguió promoviendo sus líneas de productos en tiendas como Kmart y Sears.

¿Quién es la hija de Martha Stewart? La familia que tuvo mientras se volvió millonaria

Aunque Martha Stewart es más conocida por sus negocios que por hablar de su vida privada, en lo personal, se casó con Andrew Stewart en 1961 luego de conocerse en la universidad. Tuvieron una hija, Alexis Stewart, quien nació en 1965.

PUBLICIDAD

Alexis también ha trabajado en televisión y escribió un libro en el que contó sobre su relación con su madre.

"Martha siempre hacía todo mejor que los demás, no podrías ganarle. Si yo no hacía algo perfectamente, debía hacerlo de nuevo. Creí con una pistola de silicón pegada a mi cabeza. Nuestra relación madre-hija siempre fue difícil. Era difícil pero ella haría cualquier cosa por mí y yo haría cualquier cosa por ella".

Martha Stewart y su hija Alexis Stewart en 2010. Imagen Larry Busacca

Alexis dijo que su madre siempre estuvo enfocada en sus negocios y que no le gustaba que hubiera niños cerca de donde ella estuviera trabajando. Ella era una veinteañera cuando sus padres anunciaron que se separaban.

Tras 29 años casados, Martha y Andrew se divorciaron oficialmente en 1990. Por una parte se dijo que la fama que Martha alcanzó en esa época acabó con su relación, pero Andrew dijo que la dinámica que tenían como esposos y padres no fue suficientemente buena y se dejaron llevar por sus respectivos negocios.

Alexis se alejó de su padre y también de su madre durante algún tiempo, pero luego retomó el contacto con Martha y hasta apareció en sus shows en varias ocasiones.