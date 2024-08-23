¿Poncho de Nigris tiene miedo de envejecer? Todas las cirugías que se ha hecho

Video Poncho Denigris se transformó por completo: ''Esto es envejecer con dignidad''

Poncho de Nigris es conocido, entre otras cosas, por su presencia en la televisión mexicana a lo largo de los años. El regiomontano ha transformado su rostro y su look en años recientes, luciendo completamente distinto al joven rubio que alguna vez fue.

Las cirugías estéticas de Poncho de Nigris

Poncho, cuyo nombre completo es Alfonso de Nigris Guajardo, confesó en 2020 que se ha hecho cirugías estéticas. Una de las más extravagantes que se ha realizado es la blefaroplastia. Este procedimiento consta de una reducción del exceso de piel en los párpados. Al someterse a esta intervención se logra una corrección de las ‘bolsas’ debajo de los ojos.

Poncho, como muchos artistas del medio, se inyecta bótox de manera constante. La zona de aplicación es la frente, lo que reduce las líneas de expresión propias de la edad.

Además, de Nigris se hizo en 2022 un injerto de pelo. Él mismo detalló el proceso en sus redes sociales, demostrando que es posible realizar acciones para cambiar lo que no nos gusta.

El motivo por el que Poncho decidió injertarse pelo fue porque durante la pandemia comenzó a perder cabello considerablemente. Esta pérdida fue consecuencia de la vez que padeció Covid-19. En sus redes escribió:

“Estamos en recuperación, el Covid me dio 2 veces y las secuelas fueron caída de cabello en las 2 fuerte, pérdida de memoria y piel seca. Pero nos vamos a recuperar en un mes al cien. Nos pusimos algo de cabellera para mantener la de agencia”.



Además aseguró que el proceso no le dolió y que, de hecho, le hizo recuperar seguridad en sí mismo. La actitud del regiomontano ante sus ‘arreglitos’ es positiva y sincera. Poncho declaró que:

“Son pinceladas y detalles que tienes que hacer para mantenerte en este ambiente artístico que tu imagen es muy importante. Tratamos de equilibrar la imagen con la inteligencia y el buen sentido del humor”.



Por otra parte, el presentador balancea su vida con ejercicio, comida sana y hobbies alejados del mundo del espectáculo.

El negocio de Poncho de Nigris fuera de la televisión: los pasteles

De Nigris tiene un negocio que ha sorprendido a sus seguidores, pues no tiene nada que ver con el resto de su carrera. Se trata de una tienda de postres. La Postrería 77 vende principalmente pasteles, tiene varias sucursales en Saltillo y Monterrey. La postrería ha tenido éxito gracias a sabores como Ferrero, pistache o ‘Lord Mostachón’.