Periodista Joaquín López-Dóriga revela diagnóstico de cáncer: una “peritonitis fue determinante”

El periodista Joaquín López-Dóriga habló por primera vez sobre el diagnóstico de cáncer que recibió luego de ser operado de emergencia por una peritonitis.

El comunicador de 78 años reveló, este 6 de agosto en el canal de YouTube que comparte con su hija María José, que hace más de 30 años un severo dolor en el abdomen lo llevó de urgencia al hospital sin imaginar que al salir de la cirugía, el diagnóstico sería todavía peor.

PUBLICIDAD

“Yo tenía unas molestias aquí”, compartió al mismo tiempo en que se tocaba la parte superior del abdomen. “Yo cubría como reportero de ‘El Heraldo’ las giras del presidente Salinas (…) y pues me dolía. Yo le decía a un médico, que iba con los reporteros del Estado Mayor: ‘oye, me duele (…) dame algo para quitarme el dolor’ y pues me lo quitaba y ahí me la iba yo llevando”, agregó.

Joaquín López-Dóriga puntualizó que fue en 1993, al regreso de un viaje de trabajo, que su esposa lo telefoneó para avisarle que lo iría a recoger al aeropuerto, pues lo llevaría al médico.

“Me dice: ‘Voy por ti porque ya te tengo una cita en el hospital’. Resulta que Fidel Samaniego, mi inolvidable compadre, le habló, le dice: ‘Oye, mira, estamos cada quien en cuartos separados, pero nos tocó cuartos juntos y yo anoche, desde mi cuarto, oigo a Joaquín quejarse dormido, algo no está bien”. Entonces ahí va tu mamá por mí, dice: ‘Vámonos al hospital al Ángeles’”, narró.

“Llegamos al hospital como a las 10:30 cuarto para las 11 de la noche y ya me estaban esperando, me ven y esto y lo otro y tiene peritonitis, hay que operarlo inmediatamente en este momento de urgencia. La gente se muere si no los operan”, resaltó.

Una peritonitis salvó su vida

El periodista compartió que fue durante esa operación cuando los médicos hallaron un tumor canceroso en el colon.

“Esa peritonitis fue determinante porque al abrir, para operar, cortar… lo que tuvieran que hacer, el doctor Tomás Barrientos, sí encontraron una especie de pequeño tumor en el colon”.

PUBLICIDAD

“Total, ya me despierto en un cuarto de hospital. Yo no sabía nada y veía que todos estaban muy compungidos (…) nadie me decía nada, yo ni sabía porque me habían hecho una recesión de intestino y me habían colocado lo que se llama una colostomía, que es una bolsa que te ponen aquí conectada al intestino, pues para que hagas lo que tienes que hacer, y pues yo ni sabía que la tenía y de repente le digo a tu mamá: ‘Oye, ¿qué pasa?, los veo muy preocupados, muy compungidos’, y ya llega el doctor y ella y el doctor me dicen que encontraron un tumor”.

De acuerdo con Joaquín López-Dóriga, la noticia no logró procesarla de inmediato. Sin embargo, recordó que en aquel entonces le pidió a su médico tratante, el oncólogo, Juan Zinser, que hiciera lo que tuviera que hacer para que pudiera recuperarse.

“No entendí o sí entendí, pero me asombré de mi actitud en ese momento y luego me asombré más porque dije: ‘A ver, ¿tiene arreglo o no tiene arreglo?, ¿tiene cura o no tiene cura?’. Bueno, sí tiene cura, sí, por eso ¿sí o no?, entonces vamos a curarlo”, sentenció sin dar más detalles de la enfermedad ni su tratamiento.