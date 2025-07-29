Hospitalizan a periodista Joaquín López-Dóriga: él rompe el silencio y revela qué tiene

Video Despierta América de luto: muere uno de los rostros más queridos del show y así la despiden

Joaquín López-Dóriga fue hospitalizado de emergencia en días pasados. En medio de rumores sobre su salud, el periodista rompió el silencio sobre su internamiento y la razón por la que tuvo que permanecer en observación médica.

El comunicador, de 78 años, informó que durante su revisión médica del 21 de julio tuvieron que retenerlo, ya que presentaba síntomas que debían ser atendidos de inmediato y bajo supervisión médica.

PUBLICIDAD

“Me pegó una neumonía. El lunes todavía estaba aquí, y saliendo de aquí, me revisaron, y me dijeron ‘te quedas’”, reveló durante la emisión de su programa radiofónico el 28 de julio.

“Y me quedé, me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida, gracias a Dios. Es la explicación de la ausencia de la semana pasada”, agregó.

Aunque Joaquín López-Dóriga no dio más detalles sobre su hospitalización ni reveló cuántos días permaneció internado, agradeció las muestras de cariño. Asimismo adelantó que, próximamente, se tomaría algunos días para descansar y seguirse recuperando.

“ Todavía no me he ido de vacaciones”, dijo entre risas. “Y las vacaciones sí voy a tomar, no son merecidas, pero son necesarias”, puntualizó y dejó claro que en sus 31 años de labor periodística, esta era la primera vez que se ausentaba de esa manera.

El periodista Joaquín López-Dóriga fue hospitalizado por neumonía. Imagen Joaquín López-Dóriga / Instagram

¿Qué es la neumonía?

Según el Mayo Clinic, la neumonía es una "infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus (material purulento), lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar".