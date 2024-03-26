Javier de Pequeños Gigantes está irreconocible y en fotos muestra a su novia

Video ¿Qué fue de 'Telesa' de 'Pequeños Gigantes'? Así se ve ahora y a esto se dedica

La primera temporada de Pequeños Gigantes, que se estrenó en 2011, coronó como campeones al escuadrón de 'Los Irresistibles'. Su capitán, Javier Ruiz, lideró al equipo con destreza y carisma; ahora 13 años después, impacta con su apariencia y por aparecer con su novia.

Javier de Pequeños Gigantes presume a su novia

PUBLICIDAD

El adolescente impactó en su cuenta oficial de Instagram al postear una serie de fotografías en las que no solo mostró su transformación, sino que también presumió su relación amorosa.

Javier, conocido por su participación en 'Telesa' junto a Montse de Pequeños Gigantes, aparece tomado de la mano de su pareja sentimental mientras ambos lucen atuendos de gatos.

"Y todavía no es Halloween", precisó la pareja como descripción de la publicación.

Los seguidores del joven se desvivieron en infinidad de reacciones; mientras algunos aplaudieron su relación, otros destacaron que se veían muy bien juntos

"Ay qué bonitos", "Me encantan", "Lindos", "Muy guapos", "Qué hermosa pareja", fueron algunos de los mensajes que recibió el joven.

Javier de Pequeños Gigantes grita su amor y presume a su novia Imagen Instagram Javier Ruiz

Javier de Pequeños Gigantes ya creció y así se ve

Javier, originario de Monterrey, Nuevo León, se unió al programa Pequeños Gigantes con tan sólo cinco años y se convirtió en el capitán del escuadrón 'Los irresistibles'.

Con ayuda de Miguel Ángel Romero como cantante y Daryna González y Jorge del Valle como bailarines, los pequeños se llevaron la corona de la primera temporada.

Luego del reality, Javier siguió en el espectáculo en programas como Hoy y Como Dice El Dicho.

Javier de Pequeños Gigantes ya creció y así se ve a los 18 años Imagen Instagram Javier Ruiz



También actuó en la serie biográfica de Juan Gabriel, 'Hasta que te conocí', y junto a Ana Brenda Contreras en 'Blue Demon'.