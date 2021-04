Exsupermodelo Paulina Porizkova celebra cumpleaños 56 dejando atrás “el peor año de su vida”

“Ha hecho el proceso de duelo muy, muy difícil porque me encantaría poder solo estar triste y extrañarlo y no sentir también este increíble dolor que esta traición”, dijo la exsupermodelo de los 80 a CBS el año pasado.

La exsupermodelo ha dicho a CBS que no sabe por qué Ocasek la excluyó de su testamento antes de morir a los 75 años. Page Six, sin embargo, reveló que Ocasek la sacó de su testamento porque ella lo había “abandonado” durante el proceso de divorcio.

“Finalmente me estoy sintiendo más cómoda en mi propia piel como perdedora que soy. Mi vida está tomando nueva forma. No es lo que quería, pero supongo que estoy logrando justo que lo que necesitaba”, dijo Porizkova resaltando que al final de este comentario hacía alusión al tema ‘Just What I Needed’ (Justo lo que necesitaba), de The Cars.