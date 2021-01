El padre de Gael García está hospitalizado y delicado de salud

Bella de la Vega, pareja de José Ángel García, informó del delicado estado de salud en el que se encuentra el director de escena mexicano, tras las crisis respiratorias que sufrió recientemente y por las que se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México, debido a la fibrosis pulmonar que padece desde hace años.

La actriz y modelo, de 39 años, narró los momentos de angustia que vivió cuando él se negó a ser internado y comenzó a despedirse de ella: "Estaba muy dubitativo, 'Yo no me quiero morir en un hospital', él sentía que se estaba muriendo", narró al programa 'Ventaneando'.

De la Vega explicó que la falta de oxigenación provocó que el padre de Gael García, de 70, se desvaneciera: "La tercera crisis fue ayer que se sube las escaleras con todo y el (tanque) oxígeno, solo un piso de escaleras, lo dejó sin aire, se cayó, se desvaneció. Lo tuve que levantar yo sola como pude. Entonces se me empezó a poner muy grave en la casa, empezó a dejar de oxigenar, prácticamente bajaba el oxígeno a 20, terrible".

Tras la emergencia, De la Vega convenció a su marido de ir al hospital, pero no encontraron ambulancias disponibles: "Yo no tenía un oxígeno portátil y yo no me lo podía traer en el carro, no había ambulancias, entonces hasta hoy se consiguió una ambulancia y por eso fue que hoy venimos al hospital", explicó.

La salud de José Ángel García se complicó debido a una infección en las vías urinarias: "Desde que llegamos de Cancún ya traía una pequeña infección parece ser que en las vías urinarias, entonces se le complicó con un problema que él tiene en sus pulmones que se llama fibrosis pulmonar idiopática", explicó Bella.

José Ángel García sintió vivir sus últimos momentos y le pidió a su esposa que lo despidiera de sus hijos: "Yo le avisé a ayer a Gael a penas, porque desde antes de que andara José Ángel malo creíamos que se iba a reponer, pero como no se estaba reponiendo José Ángel me dijo: 'Despídeme de todos porque yo ya siento que yo ya no'. Sí habló con él y platicaron, todo bien, incluso él se sintió más animado", señaló.

La actriz informó que su marido ha mostrado mejoría desde su ingreso al hospital: "Lo estuve auxiliando en todo lo que pude y lo saqué adelante, ahorita está bien, entró con una oxigenación de casi 80".

El 15 de enero, la pareja dio otra entrevista al programa 'Ventaneando', donde se aprecia la dificultad para hablar del director mexicano. En la plática señala ique la altura y la mala calidad de aire de la Ciudad de México afectan su salud: "Regresando de Cancún todo para mí son problemas, mi condición de salud está muy deteriorada, me toma algún tiempo adaptarme, es la altura y la suciedad del aire, la calidad de aire que hay aquí en la Ciudad de México".

José Ángel reveló que a su hijo Gael no le gusta que viaje a la capital azteca: "Él me regaña cada vez que le digo que ya nos vamos a México, porque sabe que es en Cancún donde me siento mejor".

Bella de la Vega y José Ángel García se conocieron en 2017 y después de un año y medio de relación se comprometieron. En enero de 2019, se casaron en una ceremonia civil en Cancún, México, donde residen. En agosto del mismo año, la actriz sufrió un aborto de cuatro meses.