¿Gael García engañó a Natalie Portman con Dolores Fonzi? Ella misma aclaró este escándalo

En la década del 2000, Gael García Bernal se unió al grupo de famosos mexicanos que han conquistado el corazón de actrices hollywoodenses gracias a su relación con Natalie Portman.

Su romance lo intentaron mantener lo más privado posible: pocas son las fotos de los actores juntos. No obstante, en 2006, su historia de amor protagonizó la prensa debido a la visita que la ganadora del Oscar hizo a Argentina.

El fin del romance de Natalie Portman y Gael García Bernal



En 2006, el actor de 'Un pedacito de cielo' pasó una temporada en Argentina debido a que participó en un episodio de la serie 'Soy tu fan', protagonizada por la actriz Dolores Fonzi.

En ese entonces, la prensa sensacionalista reportó que el actor mexicano, que en ese entonces mantenía una relación con Natalie Portman, y la actriz argentina presuntamente tenía un amorío.



Los rumores de la infidelidad del actor aumentaron cuando Portman viajó a Argentina y, según varios medios de aquel entonces, como Cotorreando, confrontó a Gael sobre su supuesto romance con Dolores.

El escándalo se hizo aún mayor debido un exabrupto que Natalie tuvo con los paparazzi locales a las fueras de un restaurante, del que minutos más tarde salió Gael García.

Poco después, el noviazgo de Bernal y Portman llegó a su fin y en 2007, el actor mexicano y Dolores Fonzi hicieron pública su relación, la cual tuvo como frutos a sus hijos Lázaro y Libertad.



Dolores Fonzi, exnovia de Gael García, habló sobre la supuesta infidelidad del actor



Quince años después de que el actor mexicano fuera tildado de infiel por varios medios sensacionalistas, su expareja decidió aclarar lo que realmente sucedió.

En una entrevista para el programa argentino ‘Los Mammones’, emitida en octubre de 2021, Dolores Fonzi fue cuestionada sobre la visita de Natalie Portman a Argentina.

“La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es ‘Star Wars’”, expresó Fonzi.



La actriz aprovechó para dejar en claro que ella conocía a García Bernal desde tiempo atrás (actuaron juntos en la película de 2001 ‘Vidas Pirvadas’) y desmintió los rumores sobre ser la supuesta tercera en discordia en este escándalo amoroso.

“Quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes. No llegué a romper nada”.

Dolores advirtió que en realidad fueron los medios argentinos, a los que describió como “muy particulares y escandalosos” que sacaron de contexto la visita de Natalie Portman.

“Fue más escandaloso todo lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”.



En este sentido, la actriz reveló que realmente la pasó mal en este tiempo de especulaciones y rumores sobre la infidelidad de Bernal.

“Todo muy sacado de [contexto] Todo muy arriba. Nos perseguían autos, tres autos sin luces. Yo tenía miedo de que raptaran, era el momento de los secuestros exprés. Salía de terapia y estaban tres autos esperándome que me seguían por la ciudad. Fue horrible. Fue horrible de verdad… fue intenso”.

Gael García Bernal, Dolores Fonzi y Natalie Portman: sus actuales relaciones



A más de 15 años de esta polémica, todos los involucrados disfrutan de nuevos amores. Desde 2012, la actriz de 'Thor: Love and Thunder' está casada con el coreógrafo Benjamin Millepied, con quien tiene dos hijos.



Por su parte, tras su separación de Gael García, Dolores Fonzi inició su historia de amor con el director Santiago Mitre (con quien ha estado desde 2015).

Finalmente, desde 2019, el actor mexicano mantiene una relación con Fernanda Aragonés, con quien tiene un bebé.