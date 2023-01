Pablo Perroni reveló por qué quiso hacer pública su bisexualidad: su ex Mariana Garza lo apoyó

Fue en enero del 2019 cuando Pablo Perroni y Mariana Garza abrieron las puertas de sus vidas privadas y confirmaron su divorcio tras 12 años juntos en un encuentro con medios.

En la misma conferencia de prensa, el actor dio a conocer que es bisexual y desmintió que su orientación sexual hubiera sido la causal de su separación:

“Soy un ser humano que se enamora de otro ser humano, me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer”.



Sin duda, uno de los detalles que llamó la atención en aquella ocasión fue la complicidad y madurez con la que trataron el tema: incluso, los exesposos se dieron un fuerte abrazo frente a las cámaras tras informar de estos detalles. De igual manera, aseguraron que se mantendrían como buenos amigos.

Ahora, el primo de Maite Perroni, habló de cómo vivió ese momento de su vida.

Pablo Perroni habló del apoyo que Mariana Garza le brindó para declararse bisexual

En entrevista con ‘Ventaneando’ el pasado 30 de diciembre, el histrión de 47 años reveló que tomó la decisión de hacer pública su orientación sexual porque:

“Se iba a hablar (del tema, por lo publicado en una revista de espectáculos) y entonces lo que hicimos fue eso: hablar las cosas como son, contar exactamente los detalles y con la única intención de dejar las cosas claras, decir la verdad”.



De igual manera, reiteró que los anuncios de su separación de Maite Garza y el de su bisexualidad fue “de mutuo acuerdo”.



En ese sentido, recalcó que aunque terminaron su relación de pareja, “nunca” han dejado de lado su amistad y hasta aprovechó para deshacerse en halagos hacia la actriz de ‘Alcanzar una estrella’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX).

Además de catalogar a Mariana Garza como su “mejor amiga”, Pablo Perroni señaló que es “una mujer excepcional, de una madurez y de una generosidad y de un talento y es pura luz”, características que hacen que su situación familiar “funcione” de manera sencilla.

En la misma conversación, Pablo Perroni detalló que a su hija, María Perroni (quien interpretó a Rayo en ‘Vencer la ausencia') conoce su orientación sexual y el tema se trata con completa naturalidad dentro de su hogar.

Pablo Perroni se convirtió en un referente para otras personas LGBT

Si bien el exesposo de Mariana Garza considera que su orientación sexual es un tema privado, también reconoce la importancia de ser una figura pública que forma parte de la comunidad LGBT.

Por ello, aseguró que le parece “importante hablar del tema”:

“Cuando oyes historias de personas que se enfrentan a la misma situación (...) y que viven depresiones terribles o bullying que termina en tragedias o suicidio. (...) Que, de alguna manera, la gente tenga referentes y que pueda saber y estar tranquila (de) que no pasa nada”.



Pablo Perroni aseguró que sí ha recibido comentarios homofóbicos, pero que estos no le preocupan puesto que:

“Simplemente se te va haciendo la piel cada vez más gruesa y te va importando cada vez menos”.