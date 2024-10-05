Cantante anuncia su "retiro definitivo" tras sufrir desmayo en pleno escenario
La 'Diva del Buena Vista Social Club', Omara Portuondo, sufrió un incidente en su reciente presentación en Barcelona. En un comunicado dio detalles sobre su salud y anunció su retiro de los escenarios.
Omara Portuondo, la legendaria cantante cubana, ha anunciado su retiro definitivo de los escenarios. La decisión se tomó después de que sufriera un incidente durante un concierto en Barcelona el 1 de octubre, cuando se desvaneció en el escenario.
La artista, de 93 años, mostró "signos de fatiga y desorientación", por lo cual está bajo vigilancia.
Aunque se encuentra bien, su familia y equipo consideraron que era el momento adecuado para retirarse debido a su edad y condiciones de salud.
Su hijo y representante, Ariel Jiménez Portuondo, emitió un comunicado para anunciar su jubilación de los escenarios, pero no de la música.
"Durante la noche de este 1 de octubre, en el Palau de la Música de Barcelona, tras interpretar el clásico 'Quizás, quizás' de Osvaldo Farrés mostró signos de fatiga y desorientación, por lo que consideramos que lo mejor era retirarla del escenario".
"Teniendo en cuenta este hecho, consideramos oportuno anunciar el retiro definitivo de Omara de los escenarios".
Tras el aviso, la última presentación de la cantante cubana se llevará a cabo el 6 de octubre en Budapest, donde recibirá un homenaje especial, pero "en esta ocasión Omara no cantará".
En el comunicado se explica que la intérprete continuará con su carrera musical grabando en su estudio y " participando en homenajes y encuentros con el público que la quiera agasajar, solo en la medida en que su salud y disposición lo indiquen".
¿Quién es Omara Portuondo?
Omara Portuondo, nacida el 29 de octubre de 1930 en La Habana, es una de las figuras más icónicas de la música cubana. Su carrera comenzó en la década de 1940, cuando se unió al Cuarteto d'Aida, un grupo vocal femenino que ganó gran popularidad.
En los años 90, Omara alcanzó fama mundial como parte del proyecto Buena Vista Social Club, que revitalizó la música tradicional cubana y la llevó a un público internacional.
Su álbum 'Buena Vista Social Club presents... Omara Portuondo' (2000) le otorgó un reconocimiento aún mayor.
A lo largo de su carrera, la cantante ha colaborado con numerosos artistas y ha recibido múltiples premios, incluyendo el Premio de Música Latina de Billboard en 2005 por su álbum 'Flor de Amor'.
Omara se casó con el beisbolista Pedro Knight, aunque su matrimonio no duró mucho tiempo. Tiene un hijo, Ariel Jiménez Portuondo, quien también ha estado involucrado en su carrera como su representante.