Reportan la desaparición del nieto de Lucha Villa: emiten ficha de búsqueda

Ismael Esqueda Miller, nieto de la cantante Lucha Villa, está desaparecido, informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí, en México.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre de 45 años fue visto por última vez el 26 de enero de 2026 en la colonia Lomas 3ª Sección, en la capital de San Luis Potosí, estado donde radica la famosa cantante vernácula desde su retiro.

El empresario ganadero "vestía playera de manga corta, camisa color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla, tenis, y portaba dos pulseras, una de color amarillo y otra negra", se detalla en la ficha.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para poder localizarlo.

La ficha de búsqueda del nieto de Lucha Villa. Imagen Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí

Según información del diario local El Tiempo del Altiplano, reportes extraoficiales señalan un posible secuestro, aunque el dato no ha sido confirmado.

Ismael Esqueda Miller es hijo de Rosy Miller, la primogénita de la retirada Lucha Villa y su primer esposo Mario Miller.