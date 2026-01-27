Lucha Villa

Reportan la desaparición del nieto de Lucha Villa: emiten ficha de búsqueda

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitió una ficha para localizar al nieto de la icónica cantante mexicana. Ismael Esqueda Miller tiene 45 años y es ganadero.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video ‘La Nicholette’ dice cómo está tras su presunta privación de la libertad: esto comparte la ‘influencer’

Ismael Esqueda Miller, nieto de la cantante Lucha Villa, está desaparecido, informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí, en México.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre de 45 años fue visto por última vez el 26 de enero de 2026 en la colonia Lomas 3ª Sección, en la capital de San Luis Potosí, estado donde radica la famosa cantante vernácula desde su retiro.

PUBLICIDAD

Más sobre Lucha Villa

Desmienten muerte de Lucha Villa: su hija dice cómo se encuentra la cantante
2 mins

Desmienten muerte de Lucha Villa: su hija dice cómo se encuentra la cantante

Univision Famosos
¿Qué ha sido de Lucha Villa? La liposucción por la que casi pierde la vida le dejó fuertes secuelas
19 fotos

¿Qué ha sido de Lucha Villa? La liposucción por la que casi pierde la vida le dejó fuertes secuelas

Univision Famosos

El empresario ganadero "vestía playera de manga corta, camisa color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla, tenis, y portaba dos pulseras, una de color amarillo y otra negra", se detalla en la ficha.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para poder localizarlo.

La ficha de búsqueda del nieto de Lucha Villa.
La ficha de búsqueda del nieto de Lucha Villa.
Imagen Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí

Según información del diario local El Tiempo del Altiplano, reportes extraoficiales señalan un posible secuestro, aunque el dato no ha sido confirmado.

Ismael Esqueda Miller es hijo de Rosy Miller, la primogénita de la retirada Lucha Villa y su primer esposo Mario Miller.

La icónica cantante mexicana se retiró de los escenarios hace tres décadas debido a una liposucción que casi le cuesta la vida, pues estuvo en coma durante dos semanas y le dejó secuelas de por vida.

Relacionados:
Lucha VillaIsmael Esqueda MillerSecuestroMéxicoRegional MexicanoCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX