Natalie Portman

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Natalie Portman está embarazada a sus 44 años. La actriz de Hollywood está en espera de su tercer hijo, pero el primero en común con el músico y productor Tanguy Destable.

La noticia fue confirmada a través de unas fotografías publicadas por el medio francés Voici, en las que la actriz fue captada con ropa deportiva y una gabardina negra abrochada a la cintura, un look que, medios como ¡HOLA!, denominaron premamá.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, Natalie Portman no ha hecho comentarios sobre el tema. Sin embargo, la publicación señala que se encontraría en los cinco meses de gestación.

Así fue captada Natalie Portman en Francia.
Imagen Voici/ Instagram


En febrero de 2026 se hizo públia la relación de Natalie Portman con Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr. La pareja fue fotografíada en actitud cariñosa y desde entonces se han dejado ver con naturalidad compartiendo planes de su vida común.

Además del bebé que espera, Natalie Portman ya era mamá de Aleph y Amalia, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, de quien se divorció en 2024 tras un escándalo de infidelidad.

En cuanto al productor musical, este también será su tercer hijo, ya que es papá de Etienne y Vadim, quienes nacieron durante su matrimonio con la actriz Louise Bourgoin.

Relacionados:
Natalie PortmanEmbarazoFamososCelebridades

