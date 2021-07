"Mi regalo más preciado": nace el primer hijo de Vicky Terrazas, integrante de Los Horóscopos de Durango

La cantante se dio un tiempo para dar la noticia, pues tenía algunas preocupaciones. La primera tenía que ver con la reciente pérdida que había sufrido. "Al principio tenía temor porque recientemente había tenido un aborto natural y esas experiencias, quieras que no, te trauman. Cuando supe que estaba embarazada no lo podía asimilar y disfrutar porque estaba preocupada de que me fuera a pasar lo mismo, pero ahora que estoy en el segundo trimestre de embarazo estoy más tranquila y feliz”, dijo en entrevista para el diario El Debate, en febrero pasado.