Nace bebé de Chris Evans y Alba Baptista, ¿es niño o niña?
El intérprete del Capitán América y su esposa dieron la bienvenida a su primer bebé, reporta TMZ. Te contamos si es niño o niña y qué nombre le pusieron.
La estrella de Hollywood, Chris Evans, conocido por su papel como Capitán America, y su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista, ya son papás: su bebé nació el sábado 25 de octubre, reporta People.
La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2023, expande su familia con el nacimiento de una niña.
La noticia fue reportada inicialmente por TMZ. Según una actualización, Chris Evans, de 44 años, y Alba Baptista, de 28, han llamado Alma Grace a su primera hija.
Se ha revelado que la bebé llevará el apellido de ambos padres, registrándose como Baptista Evans. Su nacimiento ocurrió a la 1:27 PM en Massachusetts.
Chris Evans y Alba Baptista se enamoraron "a primera vista"
La pareja se conoció en Europa y, según reporta TMZ citando a People, tuvieron un "amor a primera vista".
Chris Evans y Alba Baptista fueron relacionados por primera vez en 2022, sin embargo, según una fuente de People, para noviembre ya llevaban "más de un año saliendo".
En septiembre de 2023 el actor de The Avengers y la actriz se casaron en una finca privada en Cape Cod, Massachusetts.
Chris Evans quería ser un "papá superhéroe"
La estrella de Marvel ya había expresado sus deseos de convertirse en papá en noviembre de 2024. Ante la pregunta de Access Hollywood sobre si quería ser un "padre superhéroe" Chris Evans respondió: "Sí, eso espero. Sí, totalmente".
Un par de años antes, cuando fue nombrado como el Hombre más Sexy del Mundo por People, afirmó que tener formar una familia era algo que "absolutamente quería".