Chris Evans quiere novia y ser su pareja no es tan difícil: esto es lo que busca en una mujer

Tras su ruptura con la actriz Jenny Slate en 2018, Chris Evans se ha mantenido soltero y enfocado únicamente en su trabajo actoral. Sin embargo, eso no ha impedido que miles de fans lo emparejen con talentosas y hermosas famosas: desde el más reciente ‘shippeo’ entre él y Shakira hasta los deseos de verlo con Selena Gómez.

Más allá de los anhelos de los fans de verlo con novia, el protagonista de 'El expreso del miedo' (la cual puedes ver gratis en ViX) realmente sí tiene planeado sentar cabeza con una pareja estable.

Chris Evans está enfocado en encontrar pareja: qué busca en una novia



Durante el tour de prensa de su nueva película ‘The Gray Man’, la cual se estrenará en Netflix el próximo 22 de julio de 2022, el actor de ‘Lightyear’ hizo una sorprendente confesión sobre su vida amorosa.

En la película de los hermanos Russo, el personaje de Chris, Lloyd Hansen, está súper enfocado en localizar a Sierra Six (Ryan Gosling). Con base en esto, la entrevistadora de ‘Shondaland’ Mariel Turner le preguntó a Chris si en la vida real también existe algo en lo que esté sumamente enfocado por el momento.

Dicho cuestionamiento le pareció a Evans una excelente pregunta y creó una gran expectativa con su primera respuesta, a tal grado que incluso su coprotagonista de ‘The Gray Man’, Ana de Armas, mostró su curiosidad.

‘Te voy a dar una buena respuesta’, expresó Evans y dicho y hecho se sinceró cómo pocas veces sobre su vida personal.

“La respuesta sería que tal vez [estoy] concentrado en encontrar una pareja, ya sabes, alguien con quien quieras vivir”.



El actor de 41 años destacó que realmente es muy feliz con su vida profesional en la industria del entretenimiento. “Me encanta lo que hago. Pongo todo de mi en ello”, comentó. No obstante, señaló que el medio del espectáculo no siempre es el más noble para encontrar el amor.

“Esta industria está llena de dudas, vacilaciones y recalibraciones en términos de realmente tratar de encontrar a alguien en quien realmente puedas poner todo de ti”.



Con 41 años, el actor expresó lo que por el momento busca en una pareja y es algo realmente sencillo.

“Tal vez se trata de tratar de encontrar a alguien con quien estés buscando pasar tu vida”.



Evans no dio más detalles sobre su mujer ideal. No obstante, hace 10 años reveló para la revista de ‘Playboy’ un poco más sobre lo que le gusta en una mujer y el sentido del humor, el cual es una cualidad de Chris que sus compañeros de Marvel constantemente destacan, es algo que sin duda le llama la atención.

“Me gustan las chicas que son autocríticas. Me gustan las chicas que se burlan de sí mismas. Si no puedes burlarte de ti mismo, ¿qué eres? Me encanta burlarme de mí mismo, así que necesito una chica que pueda hacer eso y decirlo en serio".



Asimismo, señaló que es bastante flexible en las demás cualidades de una mujer mientras tenga “un alma buena”.

"Y me gusta la generosidad. Me gusta la gente compasiva. No estoy buscando a una mujer de negocios que esté ahí afuera ganando millones y simplemente aquí para conquistar el mundo. Sólo quiero a alguien con un alma buena. Eso es todo. En el resto soy muy flexible”.