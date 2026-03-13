Myrka Dellanos Myrka Dellanos es diagnosticada con cáncer: revela que “infiltró la oreja y el oído” Myrka Dellanos dio a conocer su diagnóstico de cáncer en sus redes. La periodista y expresentadora de Primer Impacto reveló que ya se encuentra en tratamiento.

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Myrka Dellanos fue diagnosticada con cáncer de piel. La periodista compartió detalles sobre su estado de salud y la cirugía a la que tuvo que someterse para erradicar la enfermedad.

“Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando", escribió este viernes 13 de marzo.

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Junto a su mensaje, la expresentadora de Primer Impacto compartió una fotografía en la que aparece con el oído vendando. Asimismo, informó sobre el “protocolo especial” que estaría tomando para recuperar su salud.

“Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará”, agregó.

Así dio a conocer Myrka Dellanos su diagnóstico de cáncer de piel. Imagen Myrka Dellanos / Instagram



Myrka Dellanos no dio más detalles sobre su diagnóstico ni de su recuperación. Sin embargo, prometió que en los siguientes días lo haría con el objetivo de concientizar sobre el uso del protector solar.