'Kiko' hace impactantes declaraciones sobre el día en que velaron a 'Chespirito'

"Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta que Roberto –Chespirito- no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda –Meza-, les dijo 'aguántamelo', porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de El Chavo del 8 y del Chapulín colorado, ¿A qué hora los hicieron?", señaló el actor.