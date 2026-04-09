Muertes de 'influencers'

Muere famosa 'influencer' a los 26 años: así fue el inesperado anuncio de su partida

Los millones de seguidores de Zepa quedaron sorprendidos por su inesperada muerte, la cual fue anunciada a través de la red social X.


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Por:Univision
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Zepa, reconocida ‘influencer’ japonesa por su contenido de comedia, estilo de vida y moda, murió de manera inesperada a los 26 años, informaron sus representantes a través de sus redes sociales el 5 de abril de 2026.

El anuncio fue publicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, con un breve comunicado.

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"Disculpen la repentina notificación. Zepa ha fallecido de manera inesperada”, se lee en el mensaje y se indicó que el funeral se llevó a cabo en privado. “Agradecemos sinceramente toda la amabilidad y el apoyo brindados durante su vida".

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte. Sin embargo, en días previos a su fallecimiento, Zepa había hablado abiertamente sobre sus problemas con el consumo de alcohol.

El 31 de marzo, la creadora de contenido escribió un mensaje que ahora cobra otro significado: "Parece que la esperanza de vida promedio para la dependencia al alcohol es de unos 50 años… ¿ya habré pasado la mitad?", se lee en X.

Zepa era muy activa en la red social X.
Zepa era muy activa en la red social X.
Imagen Zepa/X

¿Quién era Zepa?

Zepa tenía más de 1.4 millones de seguidores entre YouTube, TikTok, Instagram y X, y era conocida por su estética ligada al estilo jirai-kei, además de su franqueza al hablar de salud mental, adicciones y experiencias personales.

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