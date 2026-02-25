Nicole Valeria Vargas Muere atropellada querida exparticipante de 'La Voz Kids' a los 19 años: lo que se sabe Valeria Vargas, quien fue parte de 'La Voz Kids Colombia' en 2019, murió atropellada junto a un compañero de trabajo cuando cruzaban una carretera.





Video Muere Héctor Zamorano: estaba "sufriendo una enfermedad", afirma Wendolee

Valeria Vargas, cantante de 19 años que participó en el reality show 'La Voz Kids 2019', murió en un accidente vial al ser atropellada la noche del 21 de febrero en el departamento del Quindío, Colombia.

De acuerdo con reportes oficiales, la joven y su compañero de trabajo, William Andrés Paipa, de 40 años, habían bajado de un camión para cruzar la carretera y trasladar unos artículos para finalizar su jornada laboral. En ese momento, ambos fueron embestidos por un vehículo cuyo conductor huyó.

PUBLICIDAD

El siniestro fue registrado alrededor de las 20:30 horas en el sector de restaurantes conocido como El Solar.

La Policía de Carreteras del Quindío confirmó el accidente a través de un comunicado.

"Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicol(e) Valeria Vargas Gómez".

Valeria y su compañero fallecieron en el lugar por el impacto y se están investigando las cámaras de seguridad para encontrar al responsable.

Valeria Vargas continuaba su faceta de cantante y además promocionaba una marca de bebidas alcohólicas. Imagen Valeria Vargas/Instagram

¿Quién era Nicole Valeria Vargas?

Nicole Valeria Vargas Gómez participó en 'La Voz Kids Colombia' en 2019 cuando tenía 12 años, en una temporada donde los coaches eran Andrés Cepeda, Fanny Lú y Sebastián Yatra.

Su talento vocal la convirtió en una de las jóvenes promesas del programa, sin embargo no llegó a la final.

Al momento de su muerte, cursaba el quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío y trabajaba como impulsadora de una marca de licor.