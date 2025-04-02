Val Kilmer no habría podido levantarse de la cama durante años antes de su muerte

Video ¿De qué murió Val Kilmer a los 65 años? Lo que se sabe sobre el deceso del actor de Batman

Val Kilmer, el reconocido actor de ‘Batman Forever’ y ‘Top Gun’, atravesó momentos difíciles, debido a sus complicaciones de salud, antes de morir este 1 de abril.

De acuerdo con TMZ, el estado del intérprete habría empeorado hacia el final de su vida hasta tal nivel que lo dejó incapacitado.

“Fuentes familiares” dijeron al medio que el galán de Hollywood “tenía una falta de energía relacionada con su tratamiento contra el cáncer” de garganta y que, como resultado, “estuvo postrado en cama” durante años.

Presuntamente, él “estaba libre” de la grave enfermedad, pero “su cuerpo simplemente no pudo seguir luchando” y, lamentablemente, “dejó de funcionar”.

Según los informantes, Val “se encontraba muy frágil”, así que su fallecimiento “no fue repentino”. Su condición, alegadamente, “se deterioró “gravemente la semana pasada”.

“Sus amigos y familiares acudieron al hospital en los días previos a su deceso. Había estado internado anteriormente, a principios de este año”, reportó el portal.

Mercedes Kilmer, hija de la estrella de cine de 65 años, detalló a New York Times que él murió a causa de neumonía.

Val Kilmer se sentía “solo”

En sus memorias de 2020, ‘I'm Your Huckleberry’, Val Kilmer se sinceró sobre cómo le afectaba estar soltero durante dos décadas.

“No he tenido novia en 20 años. La verdad es que me siento solo parte del día a día”, escribió el protagonista de ‘Real Genius’.

“Siempre me han parecido las mujeres infinitamente más interesantes que los hombres. Quizás por eso siempre nos hemos llevado bien. Somos como elefantes torpes y ellas son mariposas”, sumó.

Él estuvo casado con la actriz Joanne Whalley de 1988 a 1996. Presuntamente, tuvieron problemas debido a los “rumores constantes” de romances en el set.

Alistan el funeral de Val Kilmer

Tras lo ocurrido, el sitio web asegura que los dos retoños de Val Kilmer, Mercedes y Jack, “están trabajando en los preparativos del funeral”.

Entre tanto, numerosas celebridades, entre ellas Cher, Francis Ford Coppola y Jennifer Tilly, rindieron homenajes para su colega por medio de redes sociales.

Michelle Pfeiffer, por ejemplo, publicó una fotografía de ambos y apuntó para subtitularla: “Descansa en paz”.