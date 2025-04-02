Muere Val Kilmer, protagonista de Batman, a los 65 años

Video ¿De qué murió Val Kilmer a los 65 años? Lo que se sabe sobre el deceso del actor de Batman

Val Kilmer murió este martes 1 de abril a los 65 años en Los Angeles, informó la hija del actor estadounidense al New York Times.

¿De qué murió Val Kilmer?

El actor de Hollywood falleció a causa de neumonía, dijo su hija, Mercedes Kilmer al diario. Val Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2014, pero logró superar la enfermedad.

Kilmer mantuvo en privado su lucha contra el cáncer durante años, pero en diciembre de 2017 habló por primera vez de su padecimiento para The Hollywood Reporter. El artículo afirmaba que el cáncer "le había pasado factura", pues el procedimiento en la traquea al que se había sometido le dejó "la voz ronca" y "sin aliento".

En 2021, Val Kilmer compartió detalles de su complicada recuperación para el documental, Val, producido por el actor y su esposa y dirigido por Leo Scott y Ting Poo.

¿Quién era Val Kilmer?

Val Edward Kilmer nació en Los Ángeles el 31 de diciembre de 1959.

El actor alcanzó la fama interpretando a icónicos personajes como Batman, en 'Batman Forever', y Jim Morrison en 'The Doors' (1991). Además, participó en filmes como 'Top Gun', 'The Island of Dr. Moreau (1996), 'Wonderland' (2003) y 'Twixt' (2003), entre otras.

Val Kilmer protagonizó a Batman en 'Batman Forever'. Imagen Getty Images



Su última aparición en la pantalla grande la realizó en 2023, con 'Top Gun: Maverick', secuela del clásico que se estrenó en 1986.