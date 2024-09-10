Muere 'tiktoker' tras participar en maratón en Disneyland: estaba "preocupado" por la carrera

Caleb Graves murió a los 33 años después de participar en el medio maratón de Halloween de Disneyland 2024. El incidente ocurrió el domingo 8 de septiembre en el parque temático de Anaheim, California.

El 'tiktoker' se desplomó poco después de cruzar la línea de meta alrededor de las 07:00 horas. A pesar de recibir asistencia médica inmediata, no logró sobrevivir.

"En cuanto cruzó la línea de meta, empezó a agarrarse el pecho. Uno de los trabajadores se dio cuenta y corrió hacia él y lo atrapó antes de que se desplomara", informó el sargento de policía de Anaheim, Matt Sutter a People.

Los servicios de emergencia "notaron que sufrió un paro cardíaco, realizaron medidas para salvarle la vida y lo transportaron de inmediato al hospital. Trabajaron en él durante una hora, pero lo declararon muerto en el hospital", añadió, Sutter a la revista.

Las autoridades de Anaheim están investigando las circunstancias exactas de su muerte, mientras que sus familiares y amigos piden respeto y privacidad en estos momentos difíciles.

Caleb Graves. Imagen Caleb Graves/Instagram

Caleb Graves estaba preocupado por el maratón

Un día antes de su muerte, el 'tiktoker' compartió un video sobre las preocupaciones que tenía por correr el maratón.

"El medio Maratón de Halloween, es mañana y ahora estoy un poco preocupado. Salí hoy alrededor de las 2:00, que es probablemente la parte más calurosa del día, y hacía 90 y algo de grados", dijo Graves en el video.

" Tengo cierta susceptibilidad, no sé si es temporal o duradera, al calor. Porque estuve afuera como 20 minutos, paseando a mi perro, y hacía calor, pero me sentí bien... y luego como 10 minutos después de volver a entrar, simplemente me desmayé. Me quedé dormido, sin poder controlar mi cuerpo. Fue un golpe de calor, sólo me había pasado una vez antes", añadió.

"No sé qué está pasando, pero espero poder terminar la carrera mañana por la mañana", compartió.

¿Quién era Caleb Graves?