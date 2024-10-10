Muere sobrino de Roselyn Sánchez a los 19 años: es "injusto" y "devastador"

Video Roselyn Sánchez revela detalles de la muerte de su sobrino de 19 años: “No iba solo”

Roselyn Sánchez está de luto por la muerte de su sobrino 'Kike', quien tan solo tenía 19 años. De acuerdo con información de Eric Winter, pareja de la puertorriqueña, el joven murió en un "trágico accidente" el 29 de septiembre.

La actriz y exjueza de Mira Quién Baila le dedicó un emotivo mensaje de despedida al adolescente en el que se mostró triste por su partida.

"Mi amado sobrino Carlos Enrique Sánchez Luna 'Kike', nuestro ángel en el cielo… que Dios esté contigo abrazándote y amándote. Nuestras familia s nunca volverán a ser igual sin tu sonrisa, tu temple y tu presencia", se lee al principio del texto.

Roselyn Sánchez y su sobrino 'Kike'. Imagen Roselyn Sánchez/Instagram

Roselyn señaló que su muerte es "injusta" por su corta edad.

"Esta ha sido la peor experiencia de nuestras vidas. El verte partir de esta manera tan innecesaria e injusta. Con solo 19 años… un niño bueno, cariñoso, brillante, disciplinado, saludable, vibrante, tan feliz… Es devastador mi dulce sobrino".

La modelo puertorriqueña compartió que les "consuela saber que estás en el Reino, en un lugar hermoso y nos guiarás desde allí. Como bien dijo el Pastor Ariel en un servicio funeral hermoso: nos inspiras a la excelencia. Porque eso eras tú… excelente. Tienes hermosas expectativas de nosotros… serán cumplidas. Te adoramos mi 'Kike'. Descansa en paz", finalizó en el mensaje.

En la serie de imágenes que compartió se aprecia que Carlos Enrique era cercano a la familia de Joselyn, pues incluso aparece junto a sus hijos.