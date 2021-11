Muere Sebastián Boscán, actor de 'Pasión de gavilanes y 'Pablo Escobar, el patrón del mal', a los 52 años

Giovanni Suárez, actor que dio vida a Benito Santos, el hermano de Leandro, se mostró muy afectado en sus historias de Instagram: "Me duele en el alma y el corazón tener que darles la noticia que me acabo de enterar. Sebastían Boscán, Leandro para que me entiendan, falleció ayer a causa de una enfermedad grave. Sebitas usted sabe que yo lo adoraba, usted es mi hermano", dijo con lágrimas.