Muere Ron Ely, el icónico 'Tarzán' de la televisión

Ron Ely, el actor que dio vida a 'Tarzán' en la popular serie de televisión de la década de 1960, murió pacíficamente en su hogar el 29 de septiembre de 2024 a los 86 años, rodeado de sus seres queridos.

La noticia de su fallecimiento fue compartida por su hija Kirsten este 23 de octubre, quien expresó la profunda tristeza que embarga a la familia en un emotivo mensaje.

"El mundo ha perdido a uno de los hombres más grandes que ha conocido, y yo he perdido a mi padre, él era alguien a quien la gente llamaba héroe. Era actor, escritor, entrenador, mentor, hombre de familia y líder".

"El impacto que tuvo en los demás es algo que nunca he visto en ninguna otra persona; había algo verdaderamente mágico en él. Así es como el mundo lo conoció. Yo lo conocí como mi padre, y qué honor más grande ha sido ese".

Kirsten confesó que está intentando ser fuerte ante su partida: "Estoy recogiendo los pedazos de mi corazón que siento que son de él y los estoy cimentando firmemente en su lugar antes de recoger el resto de los pedazos rotos. Me hace sentir que una parte de él todavía está aquí, y lo necesito, y el mundo lo necesita".

"Mi mayor consuelo es saber que mi papá está con mi mamá y mi hermano. También es mi mayor tristeza porque los extraño tanto que eso está grabado en mi alma. Llevaré con orgullo todas mis partes favoritas de ellos, grabadas con amor en mi corazón, hasta que nos volvamos a encontrar".

¿Quién fue Ron Ely?

Nacido el 21 de junio de 1938 en Texas, se convirtió en un rostro conocido gracias a su interpretación del legendario personaje de 'Tarzán' en la serie de NBC que se emitió de 1966 a 1968. Su imponente presencia y carisma en pantalla lo convirtieron en un ícono de la televisión de su época.

Además de 'Tarzán', Ely tuvo una carrera diversa que incluyó la actuación en películas como 'Doc Savage: The Man of Bronze' en 1975 y la conducción del certamen Miss America en 1980 y 1981.

A lo largo de su vida, también se destacó como escritor y mentor, dejando una huella significativa en la industria del entretenimiento y en la vida de quienes lo conocieron.

Ron Ely se retiró de la actuación en 2001 para dedicarse a su familia, aunque hizo una breve reaparición en 2014 en la película para televisión 'Expecting Amish'.