Muere hijo del vocalista de los Inquietos del Norte: también era cantante

Video Hijo del vocalista de los Inquietos del Norte y su mensaje antes de morir: “Pronto llegará mi tiempo”

Felipe Meza, vocalista de la banda Inquietos del Norte, informó el 31 de mayo sobre la muerte de su hijo, el cantante Rodrigo Meza, a través de las redes sociales.

Con un emotivo mensaje y un carrete de fotografías compartió su tristeza.

"Hay cosas que no entiende uno de la vida, hay designios de Dios que solo queda aceptarlos", escribió al inicio del texto publicado en Instagram. "Fuiste un buen hijo, buen hermano, buen padre, buen primo, buen amigo, buen ser humano, ¡mi artista favorito!", añadió.

"Que Diosito te reciba allá en el cielo y que te permita seguir cantando con tu guitarra y componiendo canciones, te prometo que algún día nos juntaremos y ya no nos separaremos. Acá vivirás en nuestros y corazones por siempre, te amo mi Viejo, ¡mi Gugo Map! ¡Descansa en paz Viejo!".

Hasta el momento no se han hecho públicas la causa de muerte de Rodrigo Meza.

¿Quién era Rodrigo Meza?

Rodrigo Meza fue un joven cantante de música regional mexicana, conocido por ser hijo de Felipe Meza, vocalista de la reconocida agrupación Los Inquietos del Norte.

Según las fotografías que publicó su padre, era padre de un pequeño niño.