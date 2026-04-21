Ricardo de Pascual Muere Ricardo de Pascual, entrañable actor de Vecinos y El Chavo del 8 La muerte de Ricardo de Pascual fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores de México y fue confirmada por su hijo. El actor dejó huella en icónicos programas de comedia.



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Ricardo de Pascual murió a los 85 años, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) a la medianoche del martes 21 de abril de 2026.

La noticia fue difundida a través de un breve comunicado en redes sociales: "La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. Q.E.P.D.", se lee en la publicación.

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El texto no revela la causa de muerte, incluso, el hijo del actor, Ricardo de Pascual Jr., confirmó la noticia al publicar un lazo negro en su perfil de Instagram, pero tampoco dio detalles sobre el deceso.

Sin embargo, en octubre de 2025 el histrión reveló en entrevista con la periodista Matilde Obregón que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), la cual mermó su salud en los últimos años. Incluso, apareció en la entrevista usando un tanque de oxígeno.

"Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias".

En la entrevista también mencionó que ya tenía problemas en la columna vertebral, corazón y riñones, sin embargo, no estaba en sus planes retirarse de la actuación.

"Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas".

Muere Ricardo de Pascual. Imagen Asociación Nacional de Actores/Instagram

¿Quién era Ricardo de Pascual?

El acto nació el 21 de agosto de 1940 y fue un rostro entrañable de la actuación en México. A lo largo de 65 años dejó huella en la televisión, el cine y el teatro.

Es recordado por su participación en entrañables programas de comedia como 'Chespirito', 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'. Así como también 'Anabel', 'Vecinos', 'Una familia de Diez', entre otros.

Algunas de las exitosas telenovelas en las que participó son: 'Senda de gloria', 'El manantial', 'Camaleones' y 'Sueños y caramelos', las cuáles puedes ver en ViX.