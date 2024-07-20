Muere Ray López 'El Misil', querida estrella dominicana del merengue

Video Famosa ‘tiktoker’ nunca conoció a su bebé recién nacido: muere en el parto a los 23 años

Ray López 'El Misil', quien conoció la fama con el grupo de merengue Zona Roja, murió el 19 de julio en Nueva York, confirmó su excompañero Reynaldo 'Chino' Santiago en redes sociales.

"Hermano tu partida me ha dado duro, y todavía me es difícil creer, realmente tenía la esperanza de volvernos a ver y compartir como hermanos de la vida y de la música. Que nuestro Amado Dios Todopoderoso te tenga en Su gloria ¡ Wow ! Gracias Ray López 'El Misil' por haberme bendecido con tu amistad y hermandad, Dios te me bendiga siempre. En paz descansa hermano".

De acuerdo con información que allegados al cantante dieron al medio De Último Minuto, el dominicano habría fallecido a causa de un "infarto".

Al cantante, a quien también le apodaban 'El hombre del cuello de goma' por sus característicos movimientos de cabeza al bailar, le sobreviven 13 hijos.

Reynaldo Santiago 'Chino' despide a Ray López. Imagen Reynaldo Santiago 'Chino'/Instagram

¿Quién era Ray López 'El Misil'?

Inició su carrera musical en su natal República Dominicana con el merenguero Peter de la Cruz y su orquesta.

Más tarde se mudó a Puerto Rico donde alcanzó la fama en la década de 1990 con Zona Roja, pero antes formó parte de grupos como Orquesta Joven, Jerry Vargas, Orquesta Internacional, Jacinto Gantier, Sandy Reyes, entre otras.

Además de ser cantante, Ray López también destacó como compositor, creando canciones para estrellas de la música como Olga Tañón, Grupo manía, Los Sabrosos del merengue, entre otros.