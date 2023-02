Muere la legendaria actriz Raquel Welch a los 82 años

"Cuando llegué al set y vi cómo es Eugenio en realidad, como persona, quedé verdaderamente impactada. Eugenio está muy guapo, es encantador, es atractivo como hombre. Lo juro, yo misma no me lo esperaba", confesó la actriz en 2017 a los medios de comunicación. " Amo a Eugenio. Es adorable. Sin embargo, también lo he visto en actitud muy seria y hasta me pregunto: '¿Será el mismo?'. Es extremadamente inteligente, muy talentoso, encantador, sexy, ¡todo!", añadió en la entrevista.