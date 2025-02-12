Muere legendaria actriz de la Época de Oro del cine mexicano

Video Silvia Pinal y Talina Fernández sufrieron el dolor de perder una hija: ahora están con ellas

Norma Mora, una de las últimas estrellas de la Época de Oro del cine en México, murió el 11 de febrero de 2025 a los 81 años en La Casa del Actor IAP Mario Moreno, donde residía desde 2002.

La institución dio a conocer la noticia a través de un breve comunicado publicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

"Con gran pesar, comunico a ustedes el deceso de nuestra querida compañera Norma Mora, quien falleció en La Casa del Actor, rodeada del cariño y el respeto de sus compañeros, huéspedes, trabajadores, la directora y miembros del patronato. Descanse en paz".

La actriz dejó un gran legado en el cine de México, pero también incursionó en los certámenes de belleza y fue considerada un 'sex symbol' en las décadas de 1960 y 1970. También probó suerte en el baile y el canto, grabando varios discos.

Muere la actriz Norma Mora. Imagen Casa del Actor IAP Mario Moreno/Facebook

¿Quién fue Norma Mora?

Norma Helen García Mora Starr nació el 30 de abril de 1943 en la Ciudad de México. Tenía ascendencia árabe, irlandesa y judía.

Inició su carrera artística al ganar un concurso de belleza en 1959, lo que la catapultó al mundo del espectáculo.

A lo largo de su carrera filmó películas con grandes estrellas del Cine de Oro Mexicano como Germán Valdés 'Tin Tan', Viruta y Capulina, así como con el ‘El Santo’, entre otros.

Entre sus películas destacan 'Viva Chihuahua', 'Qué perra vida', 'Santo en el museo de cera', 'Los astronautas', 'Ahí vienen los Argumedo', 'Vuelven los Argumedo' y 'Capulina: Rauna, la sargento X8', solo por mencionar algunas.