Muere la afamada actriz Nadia Farès a los 57 años: estuvo en coma tras incidente en piscina
La muerte de Nadia Farés fue confirmada por sus hijas. La actriz estuvo varios días en coma tras sufrir un incidente en una piscina.
Nadia Farès murió el 17 de abril de 2026 en París, a los 57 años, tras permanecer varios días en coma luego de ser hallada inconsciente en la piscina de un club privado.
Sus hijas Cylia y Shana Chasman confirmaron la noticia a través de un comunicado.
“Con inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de Nadia Farès este viernes. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, es ante todo una madre”, informaron a la agencia AFP. También, pidieron “respeto y discreción” ante la difícil situación por la que atraviesan.
La famosa actriz fue ingresada al hospital Pitié‑Salpêtrière el 12 de abril, donde se confirmó su deceso cinco días después. Sus hijas informaron que el suceso se debió a un incidente cardíaco, según informó el diario español La Vanguardia.
El incidente en la piscina
De acuerdo con información del diario Lecturas, Nadia Farès fue encontrada inconsciente en una piscina en un club privado tras sufrir “un desvanecimiento”. Según su familia, la actriz tuvo un “percance por un incidente cardíaco”, por lo cual fue llevada a un hospital donde permaneció en coma durante cinco días hasta su muerte.
Según testigos, Nadia habría estado “ entre tres y cuatro minutos bajo el agua y sumergida en una postura de yoga”, reportó Lecturas.
La muerte de la afamada actriz continúa bajo investigación.
¿Quién era Nadia Farès?
Nació en Marrakech en 1968 y también tenía la nacionalidad francesa. Creció en Niza y se mudó a París para impulsar su carrera artística.
Debutó en el cine en la década de 1990 y alcanzó reconocimiento internacional con ‘Los ríos de color púrpura’. A lo largo de su trayectoria trabajó con destacados directores de cine y era reconocida por su trabajo en los géneros de acción y thriller.
Farès combinó el cine francés con proyectos anglosajones. Participó en títulos como ‘Nid de guêpes’, ‘War’ y ‘Storm Warning’, solo por mencionar algunos.
La actriz se encontraba preparando su primer largometraje como guionista y directora antes de su muerte. El proyecto estaba previsto para comenzar a filmarse en septiembre.